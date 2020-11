Ariel Miramontes s’excite grâce à Albertano Santacruz | Instagram

Le nom Albertano Santacruz est devenu assez connu dans tout le Mexique, surtout parce qu’il est l’un des personnages les plus aimés et avec l’une des personnalités les plus tendres est extrêmement talentueux Ariel Miramontes Il est l’acteur derrière le protagoniste de “Nosotros los Guapos”, récemment partagé fier du prix qu’il a remporté aux TV et Novel Awards.

Depuis quelques jours, son nom est devenu une tendance sur les réseaux sociaux, malheureusement c’est parce qu’il a contracté Covid-19Malgré cela, d’après ce que nous avons vu dans la présentation de la télévision et de Novelas via le numérique, il va plutôt bien.

Ariel Miramontes est né le 31 juillet 1970, il a actuellement 50 ans, il est originaire de Mexico et actuellement, il est l’un des comédiens les plus reconnus du pays.

C’était justement dans la catégorie du meilleur acteur de comédie pour sa performance dans la série “Nous le beau“qu’Ariel Miramontes, jouant son personnage Albertano, a reçu ce prix.

Le personnage Albertano Santacruz est né grâce à l’actrice et productrice Mara Escalante, qui a lancé il y a quelques années un programme intitulé “María de todos Los Ángeles”. L’intrigue parlait d’une célibataire qui voulait trouver l’amour, la même qui apparemment il l’a fait avec l’un de ses voisins du quartier nommé Albertano.

La personnalité de Albertano Il est complètement celui d’un galant, bien qu’il soit un peu distrait et dans une certaine mesure paresseux ou du moins il l’était dans le programme de “María de todos Los Ángeles”, aujourd’hui nous nous voyons extrêmement bien soignés, conservant son Look caractéristique et étant toujours très coquette.

Bien que le rôle d’Ariel Miramontes ne soit pas le protagoniste mais plutôt secondaire, pour ainsi dire, elle a réussi à gagner l’affection des téléspectateurs en surpassant María de Los Ángeles elle-même en popularité, tant était le succès qu’elle a commencé à avoir, qu’après quoi À la fin de ce programme, ils ont décidé de lancer un programme exclusif d’Albertano, il le ferait en tant que co-star avec Adrián Uribe, intitulé “Nosotros los Guapos”.

Les deux personnages sont devenus quelque chose de caractéristique des acteurs eux-mêmes, connu sous le nom de “El Vítor”. Adrián Uribe a également donné une touche personnelle à la série, la chimie qui est appréciée entre les deux acteurs est phénoménale et grâce à cela, Adrián et Ariel ont a réussi à se démarquer dans d’autres émissions avec ces mêmes personnages.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Récemment, nous avons également eu le plaisir de voir Albertano Santacruz dans le programme Pequeños Gigantes aux côtés de Galilea Montijo, Biby Gaytán, María León et Juanpa Zurita.

C’est à travers son compte Twitter officiel qu’il a partagé quelques vidéos que ses fan-clubs ont décidé de montrer dans leurs comptes, où ils ont présenté la catégorie du meilleur comédien dans laquelle Adrián Uribe, Jorge Ortiz de Pinedo, Eduardo España et Christian Ahumada, cependant, est celui qui a réussi à battre ses quatre prétendants.

Actuellement Ariel Miramontes et son personnage Albertano, participait à une pièce qui a dû être annulée en raison de son état de santé actuel, tous ses partisans espèrent qu’il se rétablira bientôt et n’aura pas de suite.

“Dans le noir ça me fait rire” est la pièce à laquelle l’acteur participe, mais comme déjà mentionné, il a dû être suspendu pendant qu’il se remet, le producteur Alejandro Gou qui partageait la nouvelle chaque semaine effectuait des tests pour Covid-19 , et cette fois Ariel Miramontes Il devra passer quelques jours chez lui pour ce qui a été partagé dans le message Twitter, Ariel est asymptomatique et va plutôt bien, cependant il doit faire attention à ne pas infecter l’autre personne.

L’acteur compte environ 1 million 300 mille followers sur son compte Instagram officiel, on voit continuellement des photos et des vidéos où il vante son charisme et sa silhouette.

Lire aussi: En la mira!, Program Today pourrait avoir des infections par Albertano