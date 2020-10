Ariel Winter et son nouveau petit ami Luke Benward travaillent peut-être dur sur leur dernier projet, mais même cela ne les empêche pas de montrer un petit PDA. Alors que le couple terminait son travail sur le nouveau titre, ils ont célébré le moment en se confiant sur le plateau, l’ancien de la famille moderne se rendant sur Instagram pour marquer l’occasion et faire l’éloge de Benward.

Partageant une photo d’elle-même et de Benward enfermés dans une étreinte, Winter a jailli de son nouveau copain et de sa dernière réalisation: avoir le titre à la fois de réalisateur et de producteur et leur deuxième projet ensemble. En commençant le message avec “YEAHHH BABYYYYYYYY”, l’actrice a écrit qu’elle est “si fière de vous et si honorée d’être votre partenaire en toutes choses”. Winter, qui a partagé la photo avec ses 4,5 millions d’abonnés Instagram mercredi, a également révélé que la photo avait été prise “ce week-end alors qu’il travaillait ensemble sur notre deuxième projet, mais cette fois, Luke s’est enveloppé en tant que producteur ET réalisateur !!!!! !!! “

“Un réalisateur aussi incroyable et une personne encore plus incroyable. Vous voir créer est quelque chose de spécial et je sais que ce n’est que le début”, a poursuivi l’actrice. “J’ai hâte de continuer à grandir, à construire, à créer et à réussir ensemble. Je t’aime cozer [bear]! “

Le message a attiré de nombreux commentaires de fans amoureux de la relation entre Winter et Benward, une personne écrivant qu’ils “forment une équipe formidable” tandis qu’un autre a commenté: “J’adore ce couple.” Winter et Benward ont été liés pour la première fois en décembre 2019, quelques semaines à peine après que l’actrice ait mis fin aux choses avec son ancien petit ami, Levi Meaden, après avoir fréquenté pendant près de trois ans. Ils ont été vus avec des amis à Delilah à West Hollywood, avec une source confirmant à Us Weekly en janvier 2020 que Winter et Benward «sortaient définitivement ensemble».

“Ariel est vraiment content de Luke et pense qu’il est un bon match pour elle”, a déclaré la source au journal. “Elle aime son énergie et son charisme et se sent très à l’aise avec lui. Ariel essaie de garder sa relation avec Luke quelque peu privée et ne dit pas à une tonne de gens qu’ils sortent ensemble, mais ils le sont.”

Le couple, cependant, n’a confirmé qu’ils étaient plus que de simples amis jusqu’à plusieurs jours plus tard. À la mi-janvier, Winter a subtilement officialisé leur relation sur Instagram lorsqu’elle a republié un clip d’une de ses amies sur son histoire Instagram la montrant avec Benward à l’arrière d’une voiturette de golf, se tenant l’un contre l’autre. Depuis lors, ils n’ont pas hésité à présenter leur romance sur les réseaux sociaux.