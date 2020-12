Arman Posada entre les frères Carlos Rivera, Emmanuel et Mijares | Instagram

C’est à l’occasion des vacances de Noël que plusieurs personnalités du spectacle se sont réunies pour organiser une grande fête, parmi lesquelles Carlos Rivera, Emmanuel et Mijares se sont démarqués qui, accompagnés d’une bonne musique et de beaucoup de rires, ont fourni un bon moment pour les spectateurs.

Sans aucun doute, la pandémie qui a frappé le monde a signifié quelque chose d’historique et plein de changements totalement radicaux, ce sont des moments où le monde a fait face à plusieurs pertes importantes, en particulier celles de millions de vies humaines dans le monde.

Précisément en ces temps où la tristesse a également envahi l’essentiel de 2020 et l’une des dates les plus attendues, certaines personnalités du milieu du spectacle ont décidé de se regrouper pour apporter un peu de joie aux foyers.

Ce sont trois artistes qui ont fait sensation, notamment Carlos Rivera, qui était également rejoint par Emmanuel et Manuel Mijares, qui ont partagé des anecdotes amusantes, des rires et bien sûr la musique qui ferait de l’émission “Posada entre frères”, un espace agréable pour les téléspectateurs.

Samedi soir dernier, 19 décembre, la chaîne 5 s’est habillée pour présenter le programme de divertissement où Carlos Rivera a marqué le début de l’émission avec l’une de ses interprétations en partageant l’une de ses chansons les plus récentes, “100 años”, avec Mariachi Gama Mil.

Plus tard, cela a cédé la place à Faisy, qui a accueilli l’amas d’étoiles, a reçu Emmanuel et Mijares, qui lors d’une conférence a rappelé les débuts de leur carrière.

Peu de gens savent peut-être que le “Soldat de l’amour“, a commencé sa carrière en tant que choriste pour Emmanuel, qui a également partagé quelques anecdotes personnelles sur Noël chez sa mère, où toute la famille s’est rencontrée qui a chanté joyeusement et a apprécié un délicieux dîner, se souvient-il.

De son côté, Mijares a déclaré que son frère Jorge était né le 24 décembre, cette année-là, il n’y avait pas de cadeaux sous l’arbre, puisque ses parents subissaient les lourds frais de l’accouchement, le “Soldat de l’amour” a rappelé que sa mère lui avait dit que le nouveau bébé était son cadeau.

Plus tard, après la conférence, la présentation de Los Ángeles Azules et Ximena Sariñana avec le thème accrocheur “Mes sentiments”.

La nuit a été pleine de plusieurs visages connus comme celui de certains groupes légendaires dans lesquels le groupe Fobia est apparu à un moment donné, qui ont révélé leur secret pour continuer ensemble malgré le temps et les différences qui peuvent survenir tout au long de cela. “Comment Phobia a-t-elle géré cela?”, A demandé Faisy.

Le groupe s’est séparé et a redécouvert plus d’une occasion et c’est précisément l’amour de la musique et de ses fans qui les a amenés à s’unir à nouveau, a déclaré l’un des membres du groupe.

Après un entretien approfondi, c’est Christian Nodal qui est apparu dans un bref instant pour interpréter son tube “De los besos que te di te”, et d’autres thèmes avec lesquels il s’est également entretenu tout au long du programme, plus tard dans l’interview qu’il a révélée à son sujet ambiance familiale qui habite à ces dates.

Emmanuel et Mijares qui ont également offert plusieurs concerts ensemble avant la pandémie, c’est de la même manière qu’à cette occasion ils ont ravi leurs followers avec les succès qui les ont rendus célèbres, beaucoup se seront souvenus de bons moments avec des chansons comme “Bella Señora” interprétées par Emmanuel et “Bella”, de Manuel Mijares.

La chanteuse et également ancienne membre de “Kabah”, María José a fait une apparition pour discuter quelques instants et réfléchir sur cette situation sans précédent.

Dans cette pandémie, elle a appris à ne pas trop planifier et à vivre au jour le jour, en plus d’être reconnaissante, car ils se rendent compte de ce qu’elle a et n’a pas perdu.

De la même manière, les invités ont également fait des collaborations spéciales en interprétant ensemble des chansons “Ya no me memoria de ti”, la chanson que Carlos Rivera et María José ont chantée ensemble.

La nuit s’est donc déroulée en laissant la place à d’autres figures comme Kinky, certains membres de l’ancien groupe OV7; Lidia Ávila, Ari Borovoy, Kalimba, Mariana Ochoa, Oscar Schwebel et Erika Zaba.

C’était un peu avant la grande clôture que le défilé des sommités chantait tous ensemble le thème «Encore un an», un classique du groupe Mecano.

Les adieux ont été marqués par un grand message adressé par tous ceux qui ont participé au programme spécial à travers lequel ils ont adressé leurs meilleurs vœux, pour un Noël où la pandémie ne prend plus de vies et que ces partis redeviennent ce qu’ils sont. Ils étaient avant, que 2021 soit une meilleure année pour tout et nous apporte la paix dont nous avons besoin, étaient les mots de Faisy avant de terminer ce qui était une «Posada entre Brothers».