je

Je ne suis pas sûr de pouvoir écrire un personnage comme Donald Trump. Principalement parce que je n’ai jamais rencontré personne comme ça et si je le faisais, je penserais qu’ils ont besoin d’une aide professionnelle, pas de les considérer comme quelqu’un de rire. La comédie politique ne fonctionne que s’il y a un ensemble de règles à suivre afin que vous puissiez montrer comment certains politiciens les plient, mais Trump est un anarchiste. Même s’il tweete “LOI ET ORDRE!” si souvent, il pense qu’aucune des règles ne s’applique à lui. Selina Meyer de Veep, ou même Barron, le fils de 14 ans de Trump, seraient de meilleurs présidents.

Trump n’a rien à rire étant donné son incapacité à accepter la réalité ou à assumer la responsabilité de plus de 200000 décès dus à Covid. Ceux qui pensaient auparavant qu’il divertissait avec émotion ont maintenant pris conscience du fait que c’est la vie ou la mort. Les principaux facteurs qui poussent les gens à voter pour Biden ne seront pas le chômage, ni la pandémie, mais la peur et l’épuisement. Si quelqu’un d’autre se comportait comme Trump, déclarant que A est maintenant B ou quelque chose qui n’existe pas, leur carrière politique serait terminée, mais pour une raison quelconque, Trump a réussi à nous faire penser que ses normes ne devraient pas être mesurées par rapport aux autres. Le niveau de génie de Trump est en tant que vendeur pour lui-même. Il a changé la façon dont fonctionne la satire politique – il est l’artiste qui lance la fiction, donc les comédiens intéressants sont ceux qui empruntent la voie opposée, parlant au public des faits comme le font John Oliver et Seth Meyers, avec une touche journalistique. Les rôles se sont inversés.

Je passe la nuit électorale à la maison dans le Hertfordshire, ce dont je suis heureux parce que s’il semble que ça va être un couineur, je veux être près d’un lit pour pouvoir dormir dans l’oubli. J’étais enthousiasmé par les élections, mais il y en a eu un peu trop récemment et je suis maintenant nerveuse et fatiguée. Il était inacceptable que Trump ait été élu en premier lieu. Je ne suis pas sûr de pouvoir recommencer. Je suis un geek électoral, donc j’ai tout lu, mais quand Trump a gagné, je n’ai pas pu lire ni regarder les nouvelles pendant un mois. J’ai senti que j’avais fait une overdose dessus mais sans aucune récompense.

Je pense que Biden remportera le vote populaire et qu’il gagnera peut-être le collège électoral si tous les bulletins de vote sont comptés, mais je crains que ce ne soit proche et que cela soit utilisé par Trump dans la nuit pour arrêter les décomptes dans des domaines clés. Trump niera avoir perdu, il tweetera pendant des années sur le fait d’être le président alternatif. Je suis sûr que je pourrais écrire sur Biden – il a toujours été connu pour ne pas pouvoir arrêter de parler. Cela ne me dérange pas, si l’alternative est quelqu’un qui détruira la planète.

Tant d’énormes plaques tectoniques se déplacent dans le monde. Au Royaume-Uni, les gens ne sont plus intéressés par la présentation ou par le fait qu’un argument passe bien; la pandémie nous a fait sentir que c’est la situation dans son ensemble qui compte: le gouvernement sait-il ce qu’il fait, parce qu’il ne semble pas le faire? Covid est la pire chose à avoir frappé ce pays depuis la guerre. Habituellement, dans les situations de guerre, il y a une certaine tendance vers le consensus, au moins le gouvernement discute de la sécurité de la nation avec les autres parties, mais cela ne s’est pas produit. Vous avez un parti politique qui mène une crise en fonction de son propre ensemble de valeurs qui sont «allons tout le temps avec le privé plutôt que le public». Les gens veulent des réponses claires, pourquoi le gouvernement ne laisse-t-il pas leur mot à dire aux autorités locales, pourquoi tout doit-il passer par le bureau de Dominic Cummings, le gouvernement dépense tout cet argent pour ses amis et ses relations – c’est l’histoire émergente avec test et trace.

Dans des circonstances normales, tout cela serait gênant; à un moment comme celui-ci, c’est vraiment honteux. Les valeurs politiques des partis sont utilisées pour déterminer comment les situations de vie et de mort seront traitées. J’ai bon espoir pour l’avenir dans le sens où de plus en plus de gens remettent en question des choses qu’ils n’auraient normalement pas remises en question – comme comment le localisme et les communautés peuvent fonctionner et comment un gouvernement décentralisé peut parfois être un obstacle. Nous avons vu que les autorités locales, les entreprises et les communautés ont le pouvoir de s’engager. Nous avons vu ce qu’ils peuvent faire avec des repas scolaires gratuits. Une plus grande communication entre les différents niveaux de gouvernement est la seule chose qui doit être abordée, dès maintenant. Pas dans un mois. plus les médias. »

Le seul moment qui ressemblait un peu à The Thick of It, c’est quand Matt Hancock est sorti et a dit que nous allions tester jusqu’à 100000 d’ici la fin du mois et qu’une photo de lui a été publiée avec ses assistants et un tableau blanc. Puis il est apparu qu’ils avaient atteint ce chiffre en incluant 30 000 tests qu’ils avaient envoyés par la poste, ce qui n’est pas la même chose que de dire que ces personnes avaient été testées. Mais le jour de la sortie de la silhouette en a semblé un peu épais. Je pense que personne ne riait.

Pour moi, la seule façon d’aborder ce qui se passe est de prendre du recul. J’écris une émission pour HBO se déroulant dans le futur et dans l’espace, la deuxième série d’Avenue 5, qui me sort parfaitement de la réalité. Mais il est très écrit sous le filtre de ce qui s’est passé au cours des huit derniers mois, inspiré par toute l’affaire du verrouillage et de la crise du leadership que nous avons vue dans le monde – c’est de la fiction dystopique, déclare le bureau scientifique de l’administration Trump la pandémie un triomphe, en disant qu’elle l’a résolue. C’est une vision de George Orwell, Aldous Huxley d’un monde où 2 plus 2 égale 5, et quelque chose qui existe clairement est écrit comme n’existant pas. Le fait même que 3 000 personnes meurent chaque jour en Amérique et que le président soit contrarié que la pandémie reçoive plus de publicité que lui est vraiment et incroyablement extraordinaire.

Comme dit à Susannah Butter