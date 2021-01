Trompé!, Armando Manzanero a perdu la vie quelques jours auparavant, disent-ils | Réforme

Le premier acteur Alejandro Tommasi a rompu le silence et a souligné que le compositeur Armando Manzanero n’avait pas perdu la vie le 28 décembre 2020, date à laquelle la famille avait publié la nouvelle, mais quelques jours auparavant.

L’acteur bien-aimé a souligné qu’il avait appris cela auprès de personnes très proches de lui. Compositeur du Yucatan qu’il avait perdu la vie, ceci quelques jours avant, samedi ou vendredi.

Je l’ai publié samedi, ou vendredi lorsque la nouvelle venait de personnes très proches[…]Je peux vous dire qu’il est mort ce jour-là … Alejandro Tommasi a avoué le départ de l’auteur-compositeur-interprète de rien de personnel.

Apparemment, Armando Manzanero avait perdu la vie lorsque cette nouvelle est devenue une tendance sur les réseaux sociaux, ce qui a été démenti par la suite; Et pour dire de Tommasi, la raison pour laquelle la famille s’est cachée était d’avoir son espace avec le professeur Manzanero et d’éviter le tollé à l’hôpital et avec la famille. Le premier acteur a souligné qu’au moment où la famille a finalement annoncé le départ du célèbre Yucatecan, le 28 décembre, ils l’avaient déjà incinéré.

Ils m’ont dit «non, il n’est pas mort, il va très bien à l’hôpital», ce qui se passe, c’est que la famille n’a voulu le dire que plus tard, pour empêcher la presse de passer le week-end. Bref, je pense qu’ils l’ont dit jusqu’à dimanche, ils l’avaient déjà incinéré, la famille avait déjà pris sa place, puis-je expliquer? …

Alejandro Tommasi a partagé qu’après avoir publié samedi le départ de Armando Manzanero Il a décidé d’éliminer la publication pour éviter des problèmes avec la famille, même s’il était sûr qu’en effet le compositeur yucatèque avait déjà perdu la vie.

J’ai enlevé dans le ‘chacaleo’, ils m’ont dit pourquoi j’avais donné cette nouvelle … et je savais qu’il était mort à l’époque, alors je l’ai publiée sans savoir qu’ils voulaient la cacher pendant deux jours de plus, non? … J’ai dit: «Je m’excuse». J’ai reçu la nouvelle d’une partie très directe de «hé M. Manzanero est mort» et je l’ai immédiatement annoncé et ils ont dit «hé, comment dites-vous cela? si M. Manzanero vit toujours. La famille confirme qu’il vit, qu’il va très bien et qu’il se rétablit … et lundi il meurt …

L’acteur Alejandro Tommasi a fait toutes ces déclarations sur l’émission First Hand, où il était un invité spécial et a assuré qu’il était plus convaincu que jamais qu’Armando Manzanero était parti pour l’au-delà avant le 28 décembre.

Alors évidemment, je ne voulais pas en dire plus … maintenant je pense qu’il est décédé ce samedi ou vendredi soir …

Selon les paroles d’Alejandro Tommasi, ce serait le 25 ou 26 décembre la date à laquelle le compositeur est réellement parti; mais la nouvelle a été révélée le 28 décembre.

C’est ce week-end que le nom de Armando Manzanero est devenu une tendance face aux rumeurs de son départ. Cependant, les partisans et amis du célèbre Mexicain ont été soulagés après que la famille eut assuré qu’il poursuivait son combat contre Covid-19 et présentait même une amélioration.

Selon ce qui a été dit par les médecins du maître Manzanero et de la famille elle-même, le compositeur montrait une amélioration et ils parlaient de retirer sa respiration mécanique dans les prochains jours; cependant, l’interprète de Rien PersonneIl avait des complications rénales et était âgé et diabétique; facteurs déterminants dans la complication de sa santé. Enfin, le 28 décembre, il a été annoncé que Don Armando Manzanero partait à 85 ans.