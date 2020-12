Armando Manzanero est hospitalisé, il pourrait être en danger! | Réforme

Récemment, des nouvelles ont été partagées qui ont touché tout le monde et c’est que l’enseignant Armando Manzanero Ils ont dû l’hospitaliser car il a contracté un virus puissant qui a provoqué la pandémie, aussitôt les médias et les internautes ont commencé à partager la nouvelle.

Le nom complet de l’auteur-compositeur-interprète, producteur musical et acteur est Armando Manzanero Canché, il est originaire de l’État du Yucatán, Mérida, Mexique, grâce à sa collection de musique il a une renommée internationale, grâce à son talent il a réussi à gagner un Grammy, il est né le 7 Décembre 1935, est actif depuis 1950.

Ces informations ont été partagées par des sources de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique, via Twitter et d’autres réseaux sociaux, malgré le fait que de nombreuses personnes étaient convaincues que le nombre de patients par COVID-19[feminine avait un peu diminué, nous trouvons ici la preuve que pas encore, et que davantage de personnes et de célébrités de la série continuent d’être touchées.

Bien qu’il existe déjà un vaccin qui combattra le COVID-19 apparemment je ne suis pas encore arrivé au Mexique, tellement de gens sont impatients de pouvoir l’acquérir pour éviter plus d’infections, on dit que les premiers qui pourront y accéder seront les personnes âgées, professeur Armando Manzanero appartient à ce secteur en raison de ses 85 ans.

Il est dit selon la source de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique que c’est mercredi 16 décembre dernier que l’auteur-compositeur-interprète a commencé à présenter les symptômes du virus qui a fait tant de morts, non seulement au Mexique mais dans les environs. dans le monde, mais notre pays reste l’un des plus touchés.

Une prière pour que l’enseignant s’améliore #ArmandoManzanero, ils rapportent qu’ils ont dû l’hospitaliser pour covid-19 … Dieu est avec lui et tous les malades », a écrit un internaute.

Parce qu’il a commencé à présenter les symptômes typiques (car il y a plus de symptômes), ils sont immédiatement allés faire un test dans lequel malheureusement il était positif pour le coronavirus, le SACM a remercié à l’avance pour l’inquiétude et toutes les expressions d’affection qui ont immédiatement commencé à se manifester. partager sur Twitter pour Armando Manzanero, interprète de “Nada personal”.

Suivez-nous sur Facebook et obtenez plus de Show News!

“Maître Armando Manzanero a été testé positif au Covid-19 et est traité conformément aux protocoles médicaux établis. Nous apprécions l’inquiétude et les expressions d’affection des auteurs et compositeurs, du grand public et des médias”, a-t-il conclu.

En raison des nouvelles immédiatement, le nom de Armando Manzanero a commencé à devenir viral, ceci de peur que sa vie soit en danger en raison de son âge avancé, jusqu’à présent, il est l’une des rares célébrités à ne pas avoir été touchée par le virus, nous espérons donc que ce n’est pas quelque chose de grave et qu’il réussit aller de l’avant et avec du bien.

Grâce à la longue carrière qu’il a eue pendant soixante-dix ans, dans son Yucatan natal, le gouvernement de Mérida a inauguré un musée en son honneur, appelé “Museo Casa Manzanero”, avec cela il a été plus qu’honoré car dans cette salle il ils exposent une partie de sa vie et de son œuvre.

Deux politiciens importants du Yucatán étaient présents à l’événement, d’autre part Mauricio Vila Dosal, gouverneur du Yucatán et Miguel Torruco Marqués, secrétaire au tourisme du gouvernement du Mexique.

Laura Elena Villa, épouse de Armando Manzanero Il était également présent tout au long de l’inauguration en plus des chanteurs Carlos Cuevas et Jorge Muñiz, il y avait aussi une autre présence, celle de Francisco Fernández Alonso, qui est actuellement président de la Chambre nationale de la restauration et de l’industrie alimentaire assaisonnée.

Lire aussi: De graves dommages conduisent Toño Mauri à doubler la transplantation pulmonaire