La pandémie a forcé que dire au revoir aux êtres chers qui meurent ne peut pas être la façon dont chaque membre de la famille le souhaite et cela a été vécu pendant la messe à la mémoire de feu Armando Manzanero.

Après l’arrivée des cendres du compositeur dans sa Mérida natale mardi, la famille du maestro Manzanero a organisé une cérémonie religieuse à la paroisse Nuestra Señora de Lourdes au Yucatán, mais cette messe devait être virtuelle en raison des protocoles de santé actuels.

Pour cette raison, tous ces fans et amis du compositeur de «Somos novios» ont pu assister à cette cérémonie à travers le compte Facebook du lieu religieux.

Plus de 200 personnes étaient présentes de manière virtuelle à la messe qui a commencé à 19h00 et qui pendant ce qu’elle a duré ont adressé des condoléances et de bonnes pensées aux proches.

Il a souligné que lors de la cérémonie aucun des membres de la famille Manzaneros n’était présent, cela était dû, selon le prêtre, au fait qu’une messe à huis clos avait eu lieu la veille et uniquement avec la famille la plus proche de Manzanero.

Cette décision a donc été prise par la famille du compositeur puisqu’ils ne voulaient pas montrer la mort de leur père et se souvenir du musicien en privé.

Au cours de cette cérémonie virtuelle, des arrangements floraux et des couronnes ont pu être vus, beaucoup d’entre eux provenant d’amis proches et également de la Société des auteurs et compositeurs du Mexique (SACM).