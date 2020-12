Armando Manzanero, le compositeur mexicain bien-aimé, perd la vie | Réforme

Le Mexique s’habille en deuil pour un grand homme! Il a été annoncé que le compositeur mexicain bien-aimé Armando Manzanero a perdu la vie à l’aube du 28 décembre. Selon les informations qui ont été révélées, le célèbre Yucatecan a perdu la vie au petit matin en présentant un arrêt cardiaque.

Il y a quelques jours, le compositeur de Rien de personnel C’est devenu une tendance dans les réseaux sociaux car la fausse nouvelle qu’il avait perdu la vie a circulé, ce qui a été démenti quelques instants plus tard et aujourd’hui c’est une mauvaise surprise pour le public mexicain qui l’aime tant et qui espérait un mensonge cruel le jour de la Saints innocents.

Il avait été annoncé que, contrairement à ce que beaucoup pensaient, Armando Manzanero avait montré une amélioration, que ses niveaux d’oxygénation s’étaient beaucoup améliorés et qu’il était question de l’extuber dans les prochains jours; Cependant, ses reins présentaient des complications, de sorte que le compositeur mexicain a mis fin à sa dure bataille contre le Covid-19.

Le président du Mexique a consacré un espace pour révéler ce matin que l’auteur-compositeur-interprète mexicain bien-aimé, grande fierté de notre pays, avait perdu la vie à cause des complications de Covid-19 au cours de cette matinée.

Le compositeur de grands succès comme Nada personal et Cet après-midi j’ai vu la pluie Il a tenu ses partisans et ses proches en haleine depuis le 17 décembre dernier, date à laquelle il a été révélé qu’il avait été hospitalisé et diagnostiqué avec Covid-19.

Avec beaucoup de douleur, je regrette la mort du maestro Armando Manzanero, l’un des plus grands compositeurs du Mexique, ses chansons font définitivement partie de l’éducation sentimentale des Mexicains. Généreux et souriant, toujours attaché à la culture. Merci pour tout. pic.twitter.com/DpmnO6tXyF – Alejandra Frausto (@alefrausto) 28 décembre 2020

Le chanteur Carlos Cuevas, un ami proche, a révélé que Armando Manzanero Il avait assisté à un événement à Mérida, Yucatán, pour honorer sa carrière artistique sans faille. Beaucoup ont souligné que probablement dans ce cas, le célèbre compositeur aurait pu être infecté par le virus; mais Cuevas le nia catégoriquement.

Selon le chanteur, lors de l’événement qui a eu lieu le 11 décembre, le Yucatecan était en assez bonne santé et a même ravi les personnes présentes avec une performance spectaculaire; soulignant que l’événement avait les mesures sanitaires nécessaires telles que la distance saine et l’utilisation de masques faciaux. Il a ajouté qu’en raison du processus d’incubation, cela ne pouvait pas avoir été le site de l’infection.

C’est le 15 décembre que Covid-19 a commencé à faire des ravages sur la santé d’Armando Manzanero. Il faisait des enregistrements, travaillait comme d’habitude, quand il se sentait malade et commençait à avoir besoin d’oxygène; testé positif pour le virus.

La prise en charge de l’auteur-compositeur-interprète de Cet après-midi a vu la pluie a rapidement commencé, mais la situation s’est compliquée et ils ont décidé que le mieux pour lui était qu’il était hospitalisé.

Le fait que le célèbre Yucatecan ait indiqué qu’il ne voulait pas être intubé et que si sa situation se compliquait, il le laisserait partir était quelque chose qui a fait beaucoup de bruit; Cependant, quelques jours plus tard, la nouvelle est venue que le compositeur il avait été intubé. María Elena Manzanero a souligné que son père est entré à l’hôpital avec cette idée; mais ensuite il a changé d’avis.

Depuis son admission, le Yucatecan n’a cessé de répondre aux expressions d’affection et autres sur son téléphone portable, ce que les médecins ont jugé inapproprié et après avoir présenté un épuisement physique, ils ont indiqué qu’il valait mieux intuber le célèbre pour qu’il se repose complètement, sans distracteurs. et vos poumons se rétabliront complètement.

Il a été rapporté plus tard que le interprète Il a présenté une amélioration, car l’oxygène qui était fourni devait diminuer en quantité en raison de la bonne réponse de ses poumons; apparemment tout allait bien et ils prévoyaient déjà une extubation, mais ses reins étaient compliqués.

C’est ainsi qu’aujourd’hui un énorme talent mexicain est devenu une légende et que l’énorme deuil du Mexique commence. Repose en paix, Armando Manzanero.