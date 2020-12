Armando Manzanero révèle ses sentiments envers Maluma | Réforme

L’auteur-compositeur-interprète yucatèque Armando Manzanero a révélé la grande admiration qu’il porte au chanteur Maluma, quelque chose qui a été assez surprenant pour des millions de personnes, car ce n’était pas quelque chose auquel on s’attendait, d’écouter leurs sentiments envers le chanteur.

Le chanteur de 84 ans, lors d’une interview, a révélé qu’il suivait de très près la musique de Maluma et a également assuré que les chansons du Colombien sont belles.

Il convient de mentionner que c’était vraiment impressionnant, car bien qu’il ait déjà parlé du chanteur il y a des mois, il a attiré beaucoup d’attention en raison de la grande admiration qu’il dit avoir pour lui.

C’est une personne charmante, on parle très confortablement, on prend beaucoup de photos, je trouve que c’est un homme charmant, et qu’il a une très belle musique, je suis très admiratrice de la première chose qu’il a faite, quand je sors un peu du cadre c’est quand les paroles sont un peu audacieuses, les personnes âgées n’y sont pas habituées », a-t-il commenté lors de l’interview.

De plus, comme prévu, interrogé sur un éventuel duo musical, il a répondu qu’il souhaitait collaborer avec lui.

Je pense que si je voulais quelque chose avec lui, mais il faudrait lui demander s’il veut faire quelque chose avec moi », a-t-il répondu.

Le chanteur a toujours défendu la musique de tous les genres, arguant ainsi qu’avec quelques verres de plus, tout est facile et a déclaré que chacun a son propre goût et je lui dis que je comprends tout et accepte tout.

Armando Manzanero Canché tout au long de sa carrière artistique a écrit plus de 400 chansons, dont plus de 50 ont acquis une renommée internationale, telles que “We are novios”, “Cet après-midi j’ai vu pleuvoir” et “Avec toi j’ai appris”.

Il a participé à de nombreux programmes radiophoniques et télévisés, a enregistré plus de 30 albums et réalisé de nombreux films.

En 1950, il compose sa première mélodie intitulée “Never in the world” et l’année suivante, il commence son activité professionnelle de pianiste et six ans plus tard, il commence à travailler comme directeur musical de la branche mexicaine de la maison de disques CBS International.

En fait, en 1970, l’auteur-compositeur-interprète américain Sid Wayne, qui a composé des chansons pour Elvis Presley, a repris sa chanson “We are boyfriends” en anglais, intitulée “It’s impossible”.

Juan Luis Londoño Arias est devenu célèbre dans son pays natal en 2011, grâce aux singles “Farandulera” et “Obsesión”, et grâce à “The temperature” et “Carnaval” en 2014, dans le reste de l’Amérique latine .

Son premier album, “Magia” en 2012, a connu un succès commercial en Colombie, et un an plus tard, il a été nominé pour un Latin Grammy pour le meilleur nouvel artiste.

Puis en 2015, il a sorti son deuxième album studio, Pretty Boy, Dirty Boy, qui est entré numéro un sur le palmarès principal des albums latins de Billboard, et se compose des singles “Borró cassette”, “El loser” et “Sin Contrat”.

Nouvelle production record qu’il a lancée il y a quelques mois, le chanteur colombien montre l’évolution de son alter ego: le “Dirty Boy” qui a grandi et qui est maintenant “Papi Juancho”.

C’est ainsi que le chanteur mexicain Armando Manzanero a annoncé qu’à la première occasion qui se présentera, il réalisera une collaboration musicale avec le chanteur colombien Maluma.

Et comme nous l’avons déjà mentionné, Armando Manzanero a fait savoir à plusieurs reprises qu’il était un véritable fan de tout type de musique et dans cette récente interview je le réaffirme.

Il ne fait aucun doute que c’est impressionnant car malgré le fait que de nombreux artistes ont exprimé leur mécontentement contre le genre urbain et des chanteurs de la stature tels que Maluma, Armando Manzanero n’a pas hésité à manifester son intérêt à collaborer avec l’interprète d’Hawaï.

