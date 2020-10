Armelia McQueen est décédée samedi à l’âge de 68 ans. Son amie, Dorian Hannaway, a confirmé la nouvelle sur Facebook. McQueen avait joué dans le film de 1990, Ghost, et est apparu à la télévision sur The CW’s Hart of Dixie après avoir fait son apparition sur ce marché sur Disney Channel’s Adventures in Wonderland en tant que Red Queen. Certains de ses autres travaux dans les films inclus Action Jackson et The Hustle.

Hannaway a écrit: «Ma chère amie Armelia est passée hier. Elle nous laisse chérir sa mémoire car elle était l’une des plus grandes amies que vous puissiez avoir. Elle a ajouté que son «talent extraordinaire» était la seule chose qui était plus grande que sa «belle âme». Hannaway n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la cause de son décès.

Armelia McQueen était la femme la plus gentille et la plus généreuse que j’aie jamais connue. Nous avons passé des heures sur le plateau de Hart of Dixie à rire, à parler et à profiter de la compagnie de l’autre. De l’écoute de Ain’t Misbehavin ‘au partage de gardien, je ne l’oublierai jamais. Repos au paradis 💔 # ArmeliaMcQueen pic.twitter.com/Pnksh3OUj0 – Carla Renata (@TheCurvyCritic) 4 octobre 2020

Avant de se diriger vers le grand écran, McQueen a fait ses débuts à Broadway. Son travail le plus notable était dans Ain’t Misbehavin avant d’arriver à Broadway. Quand il a été repris, elle a également accompagné le spectacle pour y faire sa marque, remportant même un prix Theatre World. Elle est également apparue dans Harrigan N ‘Hart entre autres. Trenyce, qui est apparu sur la deuxième saison d’American Idol et a également une carrière à Broadway, a rendu hommage à l’actrice décédée. «La reine des reines a marché pour que mon casting et moi puissions courir», a commencé son tweet. «Nous vous remercions pour toujours d’avoir partagé votre cadeau.» Une autre actrice, Carla Renata, dont les crédits incluent le Superstore de NBC, a qualifié McQueen de «femme la plus gentille et la plus généreuse que j’aie jamais connue» dans son hommage sur Twitter. Les deux ont également travaillé ensemble à Hart of Dixie, à laquelle Renata s’est souvenue de «rire, parler et simplement profiter de la compagnie de l’autre» sur le plateau. Dans l’émission CW, McQueen a joué le personnage Shula entre 2011 et 2015.

La reine des reines a marché pour que mon casting et moi puissions courir. Nous vous remercions pour toujours d’avoir partagé votre cadeau #ArmeliaMcQueen #RIP #BROADWAYBLACK #broadway #aintmisbehavin #blackexcellence 💔 pic.twitter.com/5Bpq6tgeaS – Trenyce (@trenyce) 4 octobre 2020

McQueen est né en Caroline du Nord avant de déménager à Brooklyn. Elle est allée à l’école de l’industrie de la mode où elle s’est spécialisée en design de mode avant de s’inscrire à l’école d’art dramatique.