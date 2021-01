L’acteur hollywoodien et ancien gouverneur de Californie, 73 ans, a partagé une vidéo sur Twitter de lui avoir reçu le coup par la fenêtre de sa voiture.

Après avoir reçu le vaccin, il dit: «Très bien, je viens de recevoir mon vaccin et je le recommanderais à tout le monde.»

Il ajoute ensuite: «Viens avec moi si tu veux vivre.»

Dans la vidéo, Schwarzenegger, qui portait un masque, était assis sur le siège du passager pendant que l’injection était administrée dans le haut de son bras.

Il a également fait référence à un autre de ses films, Jingle All The Way, en disant à l’infirmière de «poser cette aiguille» – en remplaçant le mot cookie utilisé dans le classique de 1996 lorsqu’un rival amoureux décrit la dégustation des biscuits de sa femme.

Dans un tweet, il a ajouté: «Aujourd’hui a été une bonne journée. Je n’ai jamais été aussi heureux d’attendre en ligne.

Schwarzenegger a déclaré qu’il avait reçu le coup au stade de l’équipe de baseball des Dodgers de Los Angeles.

Les fans de la star ont plaisanté sur le fait qu’il ait dit: «Je reviendrai… pour la deuxième dose», une autre référence au film Terminator.

Ils ont également souligné le mobile Motorola de style années 90 qu’il avait sur son tableau de bord.

Il a plaidé sur Facebook pour que les gens suivent les conseils scientifiques sur Covid-19 et ne s’adressent à lui que pour en apprendre davantage sur la construction des biceps.

Il a écrit: «Je pense que si le cercle des personnes en qui vous avez confiance devient de plus en plus petit et que vous vous retrouvez de plus en plus isolé, cela devrait être un signe d’avertissement que vous allez dans un terrier de désinformation.

«Certaines personnes disent qu’il est faible d’écouter les experts. C’est faux. Il faut de la force pour admettre que vous ne savez pas tout. La faiblesse est de penser que vous n’avez pas besoin de conseils d’experts et que vous n’écoutez que des sources qui confirment ce que vous voulez croire. »

Schwarzenegger, qui représentait le Parti républicain alors qu’il était au pouvoir, a été un critique virulent de l’ancien président Donald Trump.

«Je vous encourage Joe Biden. Votre succès est le succès du pays », a-t-il tweeté.

L’acteur Sir Ian McKellen, le juge du Great British Bake Off Prue Leith et l’artiste Lionel Blair, qui sont tous dans la quatre-vingtaine, sont d’autres noms importants à avoir eu le coup.