Arnold Schwarzenegger s’est arrêté à Cleveland cette semaine pour sa dernière opération cardiaque. L’ancien gouverneur de Californie a fait installer une nouvelle valve aortique pour rejoindre la nouvelle valve pulmonaire qu’il avait placée lors de sa dernière opération. Schwarzenegger, 73 ans, a déclaré que l’opération était un succès et a partagé des photos de lui-même s’arrêtant à des points de repère à travers Cleveland.

“Grâce à l’équipe de la Cleveland Clinic, j’ai une nouvelle valve aortique pour accompagner ma nouvelle valve pulmonaire de ma dernière chirurgie”, a écrit Schwarzenegger sur Instagram vendredi après-midi. “Je me sens fantastique et j’ai déjà parcouru les rues de Cleveland en admirant vos incroyables statues. Merci à tous les médecins et infirmières de mon équipe!” Le message a reçu des milliers de commentaires de fans de Schwarzenegger et d’amis célèbres, dont Sylvester Stallone. “J’ai l’air plus fort que jamais !!!” A écrit Stallone.

Schwarzenegger a subi une première chirurgie cardiaque en 1997 et a dû subir une chirurgie d’urgence à cœur ouvert en mars 2018. “Le gouverneur Schwarzenegger a subi une intervention prévue à Cedars-Sinai. [Medical Center] pour remplacer une valve pulmonaire qui a été initialement remplacée en raison d’une malformation cardiaque congénitale en 1997 », a expliqué le porte-parole de Schwarzenegger Daniel Ketchell au moment de la chirurgie d’urgence.« Cette valve de remplacement de 1997 n’a jamais été censée être permanente et a dépassé son espérance de vie , alors il a choisi de le remplacer hier par un remplacement de valve de cathéter moins invasif. “Ketchell a déclaré qu’une équipe de chirurgie à cœur ouvert était prête à intervenir” au cas où la procédure de cathéter ne pourrait pas être effectuée. “La star de Terminator a passé quelques jours à l’hôpital avant sa libération au début d’avril 2018.

Schwarzenegger a fait la une des journaux à l’approche de l’élection présidentielle en critiquant son propre parti. Lors d’une interview à CNN au début du mois, Schwarzenegger a critiqué le Parti républicain de Californie pour avoir mis des urnes non autorisées dans trois comtés. Les représentants de l’État ont ordonné aux comtés de retirer les boîtes, mais les républicains les ont défendues. Ils affirment que ce n’était pas différent du fait que les démocrates recueillaient des bulletins de vote de porte à porte.

“C’est une chose stupide qu’ils font en ce moment avec ces urnes”, a déclaré Schwarzenegger, rapporte Politico. “Je pense que ce sont juste des trucs de Mickey Mouse qui, vous savez, ont des effets sérieux. Et je pense que ce qu’ils devraient faire, vraiment, c’est offrir aux gens de l’espoir et faire participer tout le monde et permettre à tout le monde de voter et ce genre de choses plutôt que de fabriquer ces fausses urnes. “