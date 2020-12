Arrêté! Amber Heard a agressé son partenaire avant Johnny Depp | AP

C’est vrai, l’actrice controversée Ambre a entendu il a été arrêté pour avoir agressé son partenaire avant d’épouser le célèbre acteur hollywoodien Johnny Depp, alors maintenant l’avocat de Johnny Depp pense qu’un incident violent d’Amber Heard avec son ex-petite amie Tasya van Ree fera pencher la balance en faveur de l’acteur dans le prochain jugement.

Comme vous vous en souvenez, Johnny Depp il a perdu le procès contre le journal The Sun, qui le traitait de “batteur d’épouse”, et a ainsi perdu une bataille, mais il a une guerre beaucoup plus importante à mener, celle de son procès contre Amber Heard pour diffamation.

Bien que certains médias suggèrent que sa carrière artistique est terminée et que le prochain procès l’a pratiquement perdu, il n’a pas abandonné.

Et c’est que selon le site Court House News, l’avocat de Depp, Benjamin Chew, assure qu’il existe un événement enregistré qui pourrait faire pencher la balance en faveur de l’acteur, l’arrestation de Heard en 2009 pour avoir agressé sa petite amie d’alors. , la photographe Tasya van Ree.

C’est ainsi que Chew a qualifié l’arrestation de cruciale pour les principales allégations de la plainte de M. Depp, ce qui lui serait sans aucun doute bien utile.

Revenons maintenant un peu au passé, l’arrestation a eu lieu le 14 septembre 2009, l’actrice était détenu Pour avoir agressé sa petite amie à l’aéroport international de Seattle-Tacoma et selon les informations judiciaires, Heard a frappé Van Ree au bras et elle a demandé de l’aide à la police.

Le lendemain, le mannequin devait également assister à une audience, mais l’affaire ne s’est pas poursuivie, car les deux résidaient dans l’État de Californie et non à Washington.

Il convient de mentionner que la relation de Entendu avec Van Ree a duré de 2008 à 2012, et malgré l’incident violent à l’aéroport, aucune charge n’a été portée contre la co-star d’Aquaman.

Les dossiers d’arrestation ont été effacés par la police en 2011 après une demande, cependant, en 2016, l’affaire a été révélée par un fichier audio extrait d’un tribunal de Seattle et peu de temps après, son ex-partenaire l’a défendue contre cela. façon:

En 2009, Amber a été accusée à tort pour un incident mal interprété et trop sensationnel par deux personnes en position de pouvoir, je me souviens d’indications d’attitudes misogynes à notre égard qui ont par la suite semblé être homophobes lorsqu’ils ont découvert que nous étions un couple et pas seulement des amis. “

Les charges ont été rapidement abandonnées et elle a été libérée quelques instants plus tard. Il est décourageant que l’intégrité et l’histoire d’Amber soient à nouveau remises en question. Amber est une femme brillante, honnête et belle et j’ai le plus grand respect pour elle. Nous avons partagé 5 merveilleuses années ensemble et nous continuons d’être proches de cette date. “

Cependant, selon la défense de DeppC’est une preuve supplémentaire que l’actrice est vraiment violente, car comme vous vous en souvenez peut-être, l’acteur a poursuivi son ex-femme lorsqu’elle a publié un article décrivant son expérience de victime de violence domestique.

L’acteur assure qu’il était la véritable victime de la relation et, avec de nombreuses preuves et témoins, il a poursuivi pour 50 millions de dollars à Entendu.

Puis en août dernier de cette année, elle a riposté avec un procès pour 100 millions de dollars de dommages et intérêts, car elle a été victime d’une campagne de haine par les fans de Johnny Depp.

Cependant, au début du mois de novembre dernier, il a été annoncé que Depp avait perdu le procès contre The Sun et que les problèmes n’avaient pas tardé à commencer et il l’a lui-même fait savoir peu de temps après que Warner Bros. l’avait renvoyé de Fantastic Beasts 3.

D’autre part, des rumeurs disent que Heard aura plus de temps dans Aquaman 2 et peut-être même un spin-off de son personnage.

Malheureusement, l’une des raisons de prédire que l’acteur perdra à nouveau la tête est qu’il a révélé qu’après s’être ivre et ivre, il ne se souvenait de rien, et dans ces périodes de perte totale de conscience, Heard lui attribue son côté violent et violent. botteur.

