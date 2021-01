Arrêter de suivre Kylie Jenner Rosalía, la raison pour laquelle Travis Scott? | INSTAGRAM

La femme d’affaires et mondaine à succès Kylie Jenner, est reconnue dans le monde entier pour être une star totale des réseaux sociaux, principalement dans Instagram, où il compte environ 206 millions de followers, donc, tout ce qui se passe au sein de l’application par le modèle, devient en quelques instants un sujet des plus commentés par les internautes.

Ce qui s’est passé, c’est que, comme à chaque début d’année, la belle mère de Stormi a effectué sa purification annuelle, et parmi les utilisateurs qui sont restés, il y a ses sœurs, évidemment, leurs comptes des pages de leurs produits et l’ami occasionnel, bien qu’il y ait eu quelque chose qui a surpris les utilisateurs sur les réseaux.

Il s’avère que le plus jeune des Jenners a arrêté de suivre le chanteur Rosalia sur Instagram, qui a déclenché des alertes de fans sur une éventuelle rupture de l’amitié des deux célébrités, puisqu’elles avaient montré qu’il y avait une grande et véritable amitié entre ces célébrités, qui vient apparemment de se terminer.

Les internautes ont rapporté le fait via différents réseaux sociaux, bien que cela ait été rapporté année après année, ce qui était impressionnant, c’est que cette fois, c’était quelque chose d’extrême, comme l’ont commenté les utilisateurs.

Puisque, grâce au débogage massif à cette occasion, il ne suit actuellement que 27 comptes différents, le détail est que Rosalía ne figure pas sur cette courte liste d’amis Instagram, puisque depuis 2019, le mondain et le chanteur ont commencé une amitié. qui se vantaient sur leur réseau social préféré, et les utilisateurs applaudissaient, comme nous l’avions déjà commenté.

Et il y a eu plusieurs occasions où les deux parties ont publié des photos d’eux ensemble au petit-déjeuner, partageant un verre ou simplement étreignant et souriant comme n’importe quelle paire d’amis normale, et le chanteur a été invité à d’incroyables fêtes d’anniversaire. rêve de la petite Stormi, voici quelques-unes des raisons pour lesquelles cela a eu un impact sur le fait qu’il a cessé de la suivre.

Rosalía était devenue une partie importante du clan Kardashian – Jenner, car selon les médias américains, Kylie Jenner et Rosalía auraient passé Noël ensemble en petite réunion.

Eh bien, on peut dire que ce n’est pas important, car ce n’est qu’un clic et arrêter de voir des photos et des user stories, le fait est que, de cette façon, chacun des membres de la famille Kardashian Jenner C’est ainsi qu’ils montrent leur mécontentement, leur colère ou que la personne qu’ils arrêtent de suivre ne contribue plus en rien à leur vie luxueuse et extravagante.

Ainsi, les internautes ont spéculé sur la véritable raison pour laquelle cela s’est produit, et nous vous présenterons ici certaines des théories les plus célèbres.

Alors que s’est-il réellement passé? Pourquoi Kylie Jenner a-t-elle arrêté de suivre Rosalía sur Instagram? Il est essentiel de commenter que jusqu’à présent aucune des deux célébrités n’a mentionné un seul mot à ce sujet, et venant vraiment de Kylie, nous pouvons espérer que cela n’arrive jamais vraiment, mais nous ne pouvons rien affirmer de la part des Espagnols.

Avant que la chanteuse ne soit retirée du profil de la mondaine, Rosalía a partagé un moment amusant dans ses histoires Instagram, en utilisant des filtres amusants et en passant un bon moment, le détail est que ces mêmes histoires ont été partagées par le célèbre rappeur Travis Scott, ex du mondain et père de sa fille Stormi.

Bien que Rosalía et Travis aient travaillé ensemble pour produire un single musical, que Kylie n’a pas vraiment trouvé de problème, cela fait déjà des mois, alors, peut-être aujourd’hui, les chanteurs sont toujours être en contact et peut-être qu’il y a autre chose, et allez, les membres du “Klan” ont eu beaucoup de choses à faire que leurs “amis” finissent par sortir avec leurs partenaires.

Peut-être que ces expériences ramènent de mauvais souvenirs à la mondaine, et puisque Travis est le père de sa petite fille, ils restent en contact autant que possible, il se peut que le fait de les voir si près sur les réseaux ait provoqué l’énervement de Kylie et C’était la raison pour laquelle il l’a retirée de sa liste d’amis, car il considérait cela comme une trahison.

Il est à noter qu’aucune de ces informations n’a été vérifiée, ce ne sont que des théories des utilisateurs des réseaux.