T

Les chefs de mairie de Londres ont aujourd’hui uni leurs forces pour exiger que le gouvernement arrête de court-circuiter le capital avec des subventions Covid-19 moins généreuses qui visent à empêcher des milliers d’entreprises de faire faillite.

Ils ont averti qu’une faille dans la subvention de 1,1 milliard de livres sterling pour restrictions supplémentaires risquait de nuire aux efforts visant à sauver les entreprises frappées par la crise à Londres et à la capacité de la ville à agir en tant que «moteur d’une reprise nationale» alors que l’épidémie de coronavirus s’atténue.

Le Standard a révélé la semaine dernière à quel point des pans du centre de Londres et d’autres arrondissements perdent des paiements de la subvention pour restrictions supplémentaires (ARG), qui effectue des paiements pour les entreprises autorisées à rester ouvertes mais qui ont du mal à survivre.

Chaque conseil reçoit des subventions d’une valeur d’environ 20 £ par habitant de sa population locale qui peuvent être utilisées pour soutenir des entreprises telles que les magasins d’alimentation, les kiosques à journaux, les magasins de bricolage, les garages, les laveries automatiques, les nettoyeurs à sec et les jardineries.

Cependant, étant donné que de nombreuses parties de Londres ont beaucoup plus d’entreprises que d’autres parties du pays, cela signifie que les zones de la capitale reçoivent aussi peu que 8 £ en moyenne par entreprise, le cas de la City de Londres, par rapport à plus de 1140 £ dans une partie du Pays de Galles.

Six des dix zones recevant les sommes les plus faibles en moyenne par entreprise se trouvent dans la capitale, notamment City of London, Westminster, Camden, Kensington & Chelsea, Islington et Hackney.

Douze chefs de mairie, dont les zones comprennent trois millions de Londoniens, ont maintenant écrit au secrétaire aux affaires Alok Sharma pour souligner la nécessité de «revoir et d’améliorer de toute urgence» la formule et les critères d’éligibilité de l’ARG afin que la capitale ne soit pas privée d’un financement crucial.

Dans une lettre organisée par le groupe Central London Forward, ils ont souligné: «Cette formule désavantage considérablement les zones qui ont un ratio affaires / résidents élevé, et en particulier le centre de Londres – où il est plus coûteux de gérer une entreprise et où les entreprises sont le plus besoin de soutien lors d’un verrouillage dans lequel les gens sont découragés de voyager.

«Alors que la situation dans la ville de Londres est la plus grave, c’est un problème dans tout le centre de Londres.

«Dans des arrondissements tels que Southwark, Kensington et Chelsea, Camden, Westminster, Tower Hamlets, Lambeth, Islington, Hackney, Haringey et Wandsworth, avec des ratios affaires / résidents élevés, nous sommes confrontés à une formule qui se présente comme entre 100 et 200 £ par entreprise.

en relation

«Cela se compare aux comtés du Pays de Galles, d’Écosse et d’Angleterre qui reçoivent un soutien jusqu’à cinq fois plus élevé. Pas le soutien que Londres mérite, ni le soutien qui permettra à Londres de conserver sa position de moteur pour une reprise nationale. »

La lettre est signée par Cllr Elizabeth Campbell, présidente du Central London Forward et chef du conseil de Kensington et Chelsea, Jack Hopkins, chef du conseil de Lambeth, Cllr Richard Watts, chef du conseil d’Islington, Cllr Kieron Williams, chef du conseil de Southwark, Cllr Rachael Robathan , Chef du conseil municipal de Westminster, Cllr Georgia Gould, chef du conseil de Camden, Catherine McGuinness, présidente du comité des politiques et des ressources de la ville de Londres, Cllr Ravi Govindia, chef du conseil de Wandsworth, Philip Glanville, maire de Hackney, John Biggs, maire de Tower Hamlets, Cllr Joseph Ejiofor, chef du conseil de Haringey, et Damien Egan, maire de Lewisham.

Une analyse de l’ARG par le bureau de Nickie Aiken, députée conservatrice des villes de Londres et de Westminster, a montré que le financement moyen par entreprise n’est que de 8,09 £ dans la ville de Londres.

Westminster est le deuxième plus bas avec 100,9 £, suivi de Camden 163,63 £, Kensington et Chelsea 5e le plus bas avec 228,09 £, Islington 7e avec 229,01 £ et Hackney 9e avec 251,67 £.

Cela se compare à une moyenne de 485,85 £ pour le Royaume-Uni et de 1140,60 £ à Blaenau Gwent au Pays de Galles, 960,49 £ à Inverclyde en Écosse et 953,49 £ à Sunderland.

La moyenne de Londres par entreprise est estimée à 337,36 £, contre 438,85 £ pour le Sud-Est, 459,56 £ pour l’Est, 476,27 £ pour le Sud-Ouest, 525,60 £ pour les East Midlands, 534,83 ​​£ pour les West Midlands, 549,79 £ pour le North West, 581,51 £ pour le Yorkshire et le Humber, 595,70 £ pour le Pays de Galles, 614,91 £ pour l’Écosse et 747,20 £ pour le Nord-Est.

Un porte-parole du Département des affaires a déclaré: «Le gouvernement a soutenu des entreprises dans tout le Royaume-Uni, y compris celles de Londres, où d’ici la fin du mois, nous aurons fourni aux conseils le plus grand financement de toutes les régions d’Angleterre – plus de 370 millions de livres .

«Cette dernière subvention s’accompagne d’un vaste ensemble de mesures de soutien économique, notamment l’extension du régime de congé et la réduction de la TVA pour les entreprises dans de nombreux secteurs.»