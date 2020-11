T

Le monde de la conservation a applaudi le travail mené par le journal frère du Evening Standard, The Independent, pour aider à réunir 20 grands groupes de conservation de la faune pour lancer un plaidoyer commun au G20 de cette année, appelant à une action urgente pour investir dans la nature pour éviter de futures pandémies et protéger le puits de la planète -étant.

L’initiative, appelée Wildlife Conservation 20 – ou WC20 – qui fait partie de notre campagne Stop The Illegal Wildlife Trade, a livré une déclaration signée par 20 ONG de la faune aux dirigeants mondiaux le premier jour de leur sommet annuel, organisé cette année par l’Arabie saoudite et tenu virtuellement.

Le Dr M. Sanjayan, PDG de Conservation International – l’une des organisations qui ont formé la CM20 – a qualifié la déclaration de «consensus remarquable parmi les groupes de conservation sur l’avenir de la planète.

«Cela montre comment le monde peut prévenir de futures pandémies et se remettre en toute sécurité du COVID-19. S’il y a une leçon que nous devons tirer de ce moment, c’est que nous pouvons prévenir de futures pandémies en prenant soin de la nature », a-t-il déclaré.

«Les recommandations de la CM20 présentent une voie claire pour les gouvernements.»

Parmi les organisations qui ont signé la déclaration se trouvaient le World Wildlife Fund, la Zoological Society of London, l’African Wildlife Foundation, la Paradise Foundation, Conservation International, Fauna & Flora International et le Jane Goodall Institute.

Les cinq recommandations clés du groupe aux dirigeants du G20 comprennent la nécessité de renforcer et de mettre en œuvre les lois existantes tout en encrant de nouvelles pour protéger la faune et les habitats; renforcer l’application de la loi pour lutter contre le trafic d’espèces sauvages; la sauvegarde des écosystèmes naturels avec des investissements; soutenir les communautés locales; et s’attaquer à la demande de produits issus de la faune.

Will Travers, co-fondateur et président exécutif de la Born Free Foundation – un autre des groupes de conservation impliqués – l’a qualifié de moment décisif pour la planète et a tweeté un lien vers la déclaration qu’il a appelée «peut-être le Tweet le plus important de tous les temps!»

Mark Rose, PDG de Fauna & Flora International, a déclaré: «Nous avons un besoin urgent que les dirigeants mondiaux reconnaissent l’importance cruciale de la nature.»

Dominic Jermey, directeur général de la ZSL, s’est rendu sur Twitter pour partager la déclaration, disant à ses partisans qu’il était temps «d’exhorter les dirigeants à envisager des solutions fondées sur la nature à nos défis mondiaux».

Il a ajouté: «Les maladies, la dégradation du climat et la crise écologique n’ont aucun respect pour les frontières nationales – comme l’a si férocement souligné la pandémie de coronavirus.

«Faire face à ces crises nécessite une action unie à l’échelle mondiale. Nous voulons voir les dirigeants du G20 faire pression pour des solutions fondées sur la nature à ces problèmes mondiaux – et avoir les communautés locales les plus étroitement associées à la faune.

«La relance de nos économies sera une priorité au G20, mais nous exhortons ces dirigeants à rechercher une reprise verte – en s’attaquant aux pressions sous-jacentes et en atténuant les risques de futures pandémies. Les avantages de la restauration de la nature l’emporteront largement sur les coûts. »

La déclaration de la CM20 a également été saluée par EndPandemics, une alliance mondiale d’organisations – représentant les domaines de la conservation, de la santé, des finances, de la sécurité, de l’agroforesterie, des affaires, de la technologie et de l’éducation – unies pour protéger les personnes et la planète.

Le PDG Andrey Kushlin a déclaré: «Nous félicitons les organisateurs du processus WC20 pour leur sensibilisation proactive et l’engagement d’un ensemble diversifié de perspectives vers un résultat solide et convergent.

Le Dr Max Graham, PDG de Space for Giants, notre partenaire caritatif de la campagne Stop The Illegal Wildlife Trade, a déclaré: «Accepter et livrer la déclaration de la CM20 a vraiment été un moment décisif. C’est maintenant aux gouvernements du G20 d’écouter et de prendre les mesures nécessaires pour protéger la faune et le monde naturel. Ils peuvent également agir et savoir qu’il est moins coûteux d’investir dans la nature pour réduire le risque de pandémie que de faire face aux terribles retombées économiques qu’elles provoquent.

“Nous travaillerons dur pour garantir que la protection de notre monde naturel reste à l’ordre du jour des dirigeants mondiaux même si, comme nous l’espérons, les vaccins et les mesures antivirus signifient que le pic de la pandémie est passé la prochaine fois que le G20 se réunit.”

