Aujourd’hui, le couple publie en exclusivité deux clichés inédits d’animaux en voie de disparition, en vente jusqu’au 1er décembre pour collecter des fonds urgents pour Space for Giants, le partenaire caritatif de notre campagne.

C’est la première fois que des photographes de renommée mondiale s’associent pour éclairer ensemble une campagne de conservation qui, espèrent-ils, permettra de collecter 1 million de livres sterling pour aider Space for Giants.

L’image saisissante de Yarrow représente l’éléphant Craig, l’un des rares «grands défenseurs» au monde, capturé dans le parc national d’Amboseli au Kenya.

Un éléphant sur quatre vivant en 2007 a depuis été tué, la plupart abattus pour leur ivoire par des criminels impliqués dans le commerce mondial des espèces sauvages.

Sur la photo de Steirn, un léopard mâle adulte s’approche du bord de l’eau alors que la nuit tombe dans la réserve de chasse de Singita en Afrique du Sud pendant le verrouillage.

Les tirages des deux images, qui sont signés et numérotés au dos, ont été publiés sur une série limitée à ne jamais répéter, d’une durée d’aujourd’hui au 1er décembre. Ils sont disponibles à l’achat chez Heni Editions, au prix de 495 £. chacun ou 912 £ pour les deux, toutes les recettes allant à Space for Giants.

Les images de la faune de Yarrow sont apparues dans tous les magazines notables du monde entier et il a exposé dans le monde entier. Il a déclaré au Standard: «Il n’y a jamais eu de moment plus critique pour protéger la faune, mais la vérité est qu’il n’y a jamais de moment sans critique. L’héritage de l’humanité est que nous avons présidé à la diminution la plus sans précédent de la faune de notre planète. Cet héritage doit changer.

«La seule façon d’y parvenir est d’impliquer les gouvernements et de travailler sur le terrain pour protéger les animaux en voie de disparition, ce que fait Space for Giants.»

La campagne Halte au commerce illégal d’espèces sauvages, menée à la fois par Evening Standard et Independent, a été lancée au début de 2020 pour aider à prévenir de futures pandémies en protégeant la faune et en arrêtant le commerce illégal d’espèces sauvages.

Notre partenaire caritatif de conservation Space for Giants travaille à protéger la faune des braconniers en raison de la crise du financement de la conservation causée par la pandémie, aidant à soutenir les gardes forestiers, les communautés locales et les équipes d’application de la loi pour prévenir la criminalité liée aux espèces sauvages.

en relation

De nombreux experts estiment qu’un pangolin faisant l’objet d’un trafic illégal dans un marché aux animaux sauvages était à l’origine du virus mortel qui a tué plus d’un million de personnes dans le monde.

Le travail de Steirn en tant que défenseur de l’environnement, photographe et cinéaste l’a vu mener une campagne réussie de sensibilisation au trafic de pangolins, et il est très impliqué dans les unités anti-braconnage à travers l’Afrique du Sud.

«Nous sommes capables d’une cruauté et d’une indulgence terribles, ainsi que d’une grande gentillesse et beauté», a déclaré Steirn. «J’ai vu l’impact du braconnage, et c’est horrible. Mais personne ne choisit d’être un braconnier, c’est un symptôme socio-économique. Nous devons reconnaître que nos systèmes doivent évoluer et nous devons être assez courageux pour agir maintenant pour protéger la faune. »

Les empreintes de l’éléphant et du léopard, deux des espèces les plus menacées de la planète, sont de beaux rappels de la vérité que le bien-être de l’humanité est inextricablement lié au bien-être de la planète.

Pendant cette ère de peste et de division, Yarrow et Steirn restent pleins d’espoir. «Nous pouvons choisir la manière dont nous écrivons le prochain chapitre», déclare Steirn. «La vie après la pandémie est notre histoire à raconter et notre aventure à vivre.»

Yarrow ajoute: «Au milieu de toutes les nouvelles concernant Covid, les troubles civils et les élections américaines, il se passe en fait de bonnes choses pour protéger la faune. Mais les organisations caritatives comme Space for Giants ont besoin de soutien pour continuer. Chaque centime compte et nous pouvons vraiment faire la différence. »

Les œuvres peuvent être achetées ici.