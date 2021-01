Le gouvernement subit une pression croissante pour intervenir pour aider les locataires de Londres après que les chiffres ont montré que plus d’un locataire sur sept dans la capitale avait pris du retard sur le loyer pendant la pandémie.

Une étude publiée aujourd’hui par Citizens Advice a révélé que près de la moitié (46%) des locataires de Londres ont perdu des revenus pendant la pandémie, contre environ un tiers à l’échelle du Royaume-Uni, et 15% ont maintenant des arriérés de loyer, contre 11%. nationalement. Le nombre de locataires privés en retard sur leur loyer a également doublé depuis février dernier.

En moyenne, les arriérés de loyer s’élèvent à 720 £, mais pour plus de la moitié des arriérés, une subvention de seulement 600 £ les sortirait de la dette. Sans aide, ils pourraient être expulsés et se retrouver sans abri.

«La tension financière et mentale incessante des arriérés a un impact significatif sur le bien-être des locataires, les rendant moins susceptibles de s’auto-isoler et plus susceptibles d’avoir des problèmes de santé mentale», a averti le rapport.

Les militants conviennent qu’à moins que le gouvernement ne saisisse cette ortie particulière, les choses ne feront qu’empirer.

L’analyse par LSE et Trust For London prédit que le nombre de locataires privés ayant des arriérés pourrait atteindre 700 000 dans tout le pays d’ici novembre. Étant donné que le processus formel d’expulsion prend au moins six mois et que les tribunaux ont un arriéré d’affaires, les expulsions pourraient se poursuivre longtemps après la fin de la pandémie.

Ceux qui ne sont pas expulsés peuvent se retrouver avec leurs parents ou déménager dans des foyers moins chers, dans ce que LSE décrit comme «des conditions de surpeuplement et d’insécurité».

«Nous sommes susceptibles de voir une lente combustion des expulsions qui se poursuivront au moins jusqu’en 2022», a déclaré Christine Whitehead, professeur émérite d’économie du logement à LSE. «Cela laissera les locataires, et parfois leurs propriétaires, confrontés à des mois d’insécurité, de stress mental et de difficultés.»

Le gouvernement a annoncé que l’action des huissiers contre les locataires serait suspendue pendant le verrouillage actuel, sauf dans les «cas les plus graves», comme les comportements antisociaux ou les arriérés extrêmes.

Cependant, Alicia Kennedy, directrice de Generation Rent, a averti que cela ne protégerait pas les locataires du spectre de l’expulsion.

«Les propriétaires peuvent toujours signifier un préavis et les tribunaux continuent d’entendre les affaires, ce qui fait pression sur les locataires pour qu’ils déménagent avant l’arrivée des huissiers.»

Generation Rent calcule que plus d’un demi-million de ménages ont des arriérés de loyer en raison de la pandémie. Ce qu’il faut, a déclaré Kennedy, c’est un ensemble de soutien financier. «Sans un soutien supplémentaire, ils s’endetteront davantage et se retrouveront sans abri.»

Ben Beadle, directeur général de la National Residential Landlords Association, a critiqué les efforts actuels du gouvernement sur les arriérés de loyer, qui peuvent se résumer à une série de prolongations de l’interdiction d’expulsion depuis le printemps dernier.

«Jeter la canette sur la route signifie simplement que des dettes plus importantes s’accumulent, créant un plus gros problème pour les locataires et aussi pour les propriétaires», a-t-il déclaré. «Le gouvernement doit fournir un paquet financier urgent pour obtenir le remboursement des dettes de loyer en raison de la pandémie.»

Le maire adjoint du logement Tom Copley est un autre partisan des locataires. «À chaque étape de la pandémie, les ministres ont traité les locataires après coup», a-t-il déclaré.

«Nous avons besoin que le gouvernement accorde des subventions aux personnes qui ont des arriérés de loyer et abolit les expulsions sans faute.»

Connais tes droits

Si vous avez du mal à payer votre loyer, essayez de parler à votre propriétaire ou à votre agent de location. Vous pourrez peut-être négocier avec eux un plan de remboursement abordable.

Bien que l’action des huissiers soit suspendue au moins jusqu’à la fin du verrouillage actuel, les propriétaires peuvent encore engager des poursuites contre les locataires qui ont des arriérés «importants».

Dans la plupart des cas, si votre propriétaire veut que vous sortiez, il devra vous donner un préavis d’au moins six mois avant d’entamer une procédure de possession contre vous – et il y a un grand arriéré d’affaires judiciaires, il n’est donc pas nécessaire de paniquer immédiatement.

Il est illégal pour votre propriétaire de vous intimider ou de vous harceler. Si le vôtre tente de vous forcer à sortir, accrochez-vous à tous les e-mails ou autres preuves et contactez la police.

Demandez l’aide de votre mairie et des agences de conseil dès que possible pour régler vos conditions de vie. Shelter et Citizens Advice ont une aide sur les droits des locataires, tandis que le service Money Advice peut vous trouver des conseils gratuits et confidentiels sur la dette si nécessaire.

Les remboursements d’arriérés de loyers s’accumulent sous la pression

En tant que travailleur clé de première ligne, la pandémie a été particulièrement dure pour Rudolf Bozart – et pas seulement parce qu’il travaille avec des personnes âgées vulnérables.

Cette fois l’an dernier, la vie était belle. Rudolf, 27 ans, travaillait comme aide-soignant dans des maisons de retraite et des maisons privées et gagnait suffisamment pour payer son loyer et vivre sa vie.

Au printemps, tout a changé. Rudolf venait de déménager dans un appartement de deux chambres de 700 £ par mètre carré à Colchester, dans l’Essex, lorsque les employeurs ont réduit le personnel de l’agence et que son travail, auparavant régulier, s’est évaporé.

Incroyablement stressant: Le propriétaire de Rudolf a hâte qu’il rembourse ses arriérés de loyer, mais il ne peut pas se permettre les paiements mensuels supplémentaires – ni ne peut se permettre de déposer une caution sur une location moins chère.

Dans une période «incroyablement stressante» – au cours de laquelle le seul travail qu’il a pu trouver était de faire des livraisons de nourriture sur son vélo – il a accumulé 2000 £ d’arriérés de loyer, que son propriétaire est naturellement impatient de lui rembourser.

«Il est vraiment très difficile de gérer les choses parce que les soignants ne sont pas assez payés», a déclaré Rudolf. «À la fin de chaque mois, c’est une lutte.»

Il y a cependant de bonnes nouvelles pour Rudolf. En octobre, il a obtenu un emploi à temps plein près de chez lui, ce qui lui permet de payer l’intégralité de son loyer.

Mais, avec un salaire net de 1400 £, une fois son loyer, ses factures (200 £ par cm supplémentaires) et ses frais de subsistance de base ajoutés, il n’a pas beaucoup de marge de manœuvre pour rembourser ses arriérés.

Son propriétaire souhaiterait un supplément de 300 £ par cm, ce qui, selon Rudolf, le laisserait incapable d’acheter de la nourriture. Il ne peut pas déménager dans un appartement moins cher parce qu’il devrait payer trois mois de loyer à l’avance et, bien qu’il doive un loyer, son propriétaire ne rembourserait pas l’argent qu’il avait déposé lors de son emménagement.

«J’ai eu des semaines de nuits blanches à ce sujet», dit-il. «Mon travail est déjà très stressant et je ne peux pas me permettre de le stresser encore plus quand je rentre à la maison.