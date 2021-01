UNE

rsenal a réservé sa place au quatrième tour de la FA Cup grâce aux prolongations de buts d’Emile Smith Rowe et Pierre-Emerick Aubameyang.

Ce n’était pas un joli début de défense de la Coupe pour les titulaires et le club le plus titré de l’histoire de la compétition. Mikel Arteta a donné des chances à Willian, Nicolas Pepe et Joe Willock, tous déçus.

Arsenal a perdu Gabriel Martinelli à une cheville roulée lors de l’échauffement et le Brésilien a été remplacé par Reiss Nelson dans le onze de départ.

Newcastle de Steve Bruce était assis profondément et frustré mais avait de belles chances de le gagner en temps normal, Andy Carroll manquant une chance flagrante avant d’être refusé par Bernd Leno en raison d’une blessure du temps normal. Le jeune Arsenal Smith Rowe a reçu un carton rouge quelques secondes après que Leno ait forcé le temps supplémentaire avec son arrêt, seulement pour que la décision soit revue et correctement réduite à un jaune après avoir consulté l’écran VAR. C’était une décision qui allait sceller la cravate du troisième tour.

Arsenal a continué à pousser pendant le temps supplémentaire mais Newcastle a tenu bon jusqu’à ce que trois des remplaçants d’Arteta se combinent pour enfin trouver un moyen de passer.

Smith Rowe a remporté la possession en hauteur et licencié à Bukayo Saka, l’ailier a soulevé le ballon en direction d’Alexandre Lacazette qui, aux prises avec Isaac Hayden, a renvoyé le ballon dans la trajectoire du buteur. Le toujours impressionnant Smith Rowe a ramené le ballon sur sa poitrine et a envoyé une finition brillante dans le coin le plus éloigné.

Newcastle avait opposé une résistance si brillante mais a été brisé par le but et Arsenal a rapidement doublé son avance, Kieran Tierney courait derrière avant de réduire pour Aubameyang qui – même en cette saison de difficultés – ne pouvait pas rater le robinet.