Chelsea, cherchant à rester sur les talons du peloton de chasseurs, a été rattrapé après 56 minutes lorsque Bukayo Saka a ramené un troisième à la maison.

Mohamed Elneny a effectué un effort féroce contre la barre transversale, avant que Chelsea ne recule un but après 85 minutes par Tammy Abraham, qui a été jugé en jeu par VAR après avoir été initialement signalé hors-jeu.

Le gardien des Gunners Bernd Leno a réussi un bon arrêt sur la pénalité de Jorginho dans le temps d’arrêt alors qu’Arsenal a clôturé une première victoire en championnat depuis qu’il avait battu Manchester United début novembre.

Arsenal vs Chelsea faits saillants

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1609016833

Arteta savait que “ l’entraîneur au match ” Arsenal était prêt

«J’ai senti sur l’entraîneur du match que tout le monde était plus brillant et à quel point ils voulaient gagner.

“Il n’y a rien de mieux qu’un derby de Londres le Boxing Day. Faire une si bonne performance l’a rendu très spécial.

«Tout le monde était exceptionnel. Nous avions un bon mélange d’expérience et de jeunesse aujourd’hui et nous avons montré que nous pouvions concourir à ce niveau. Nous avions besoin du résultat et des points.

“Maintenant, nous devons continuer comme ça dans ce qui a toujours été une semaine très importante pour nous.”

1609014572

Lampard envoie un avertissement à Chelsea

“J’assumerai mes responsabilités à l’extérieur mais les joueurs doivent en prendre la responsabilité car le message était clair.

“Ce fut un match dangereux pour nous, une équipe talentueuse, dos contre le mur et un derby de Londres. Nous étions dans une bonne position où nous aurions pu aller deuxième et ils étaient dans une position regardant vers le bas. C’est une combinaison dangereuse, le les joueurs le savaient et nous nous sommes préparés pour le match.

“Mais si vous sortez et jouez à 60 à 70 pour cent, ou quelques joueurs qui ont joué à ce niveau, vous n’allez gagner aucun match de Premier League.”

1609013924

Lampard en colère contre Chelsea “ paresseux ”

“Je suis en colère parce que je veux que nous gagnions des matchs”, a déclaré le patron de Chelsea à Sky Sports.

“Nous étions paresseux pour donner un penalty, paresseux pour donner un coup franc qu’il (Xhaka) met dans le coin supérieur et je suis très, très déçu de la façon dont nous avons abordé la première mi-temps car certaines choses dans le football sont des bases .

«Ce ne sont pas des tactiques ou des systèmes, c’est ‘voulez-vous courir, repousser votre coéquipier et sprinter?’ Ou voulez-vous faire du jogging et dire “peut-être que je n’ai pas à courir” et nous avons pris cette décision au lieu de la bonne. “

1609013152

Mikel Arteta: La victoire pourrait être un tournant

“De toute évidence (c’est une) une très grande victoire pour nous”, a déclaré Arteta à Sky Sports. «Nous avons été vraiment déçus et frustrés par les résultats, pas tant par les performances que par les résultats.

“Les joueurs souffraient, nos fans souffraient et aujourd’hui est une journée vraiment spéciale. Ça ne va pas mieux – Boxing Day, jouer un derby de Londres aux Emirats et gagner comme nous l’avons fait.

“J’espère que c’est un tournant et que cela rehaussera la confiance de l’équipe car je sais qu’elle peut jouer à ce niveau.

“C’est à quel point nous sommes cohérents tout au long du match pour maintenir ce niveau et le maintenir.”

1609013042

Notes des joueurs de Chelsea

Ce fut une journée assez sombre pour les Bleus, avec peu de choses à raconter – et un joueur a même marqué un 3/10.

1609012988

Notes des joueurs d’Arsenal

Il y avait beaucoup de bonnes performances des Gunners aujourd’hui, avec Simon Collings distribuant trois 8 aux côtés d’Arteta.

1609012324

Kieran Tierney: Win était pour les fans

“C’est un début, n’est-ce pas? Nous en avions besoin aujourd’hui, pour donner aux fans quelque chose de positif. Nous avons eu quelques mauvais résultats cette saison, donc c’est un début.

“Je pense que nous avons mieux commencé, nous n’avons pas attendu d’être à 1-0 pour commencer à jouer et créer des occasions parce que c’est toujours plus difficile lorsque vous êtes 1-0.

“Nous avons commencé sur le devant de la scène aujourd’hui et c’est le message de l’entraînement au cours des dernières semaines et aujourd’hui, nous l’avons fait.”

1609010616

À plein temps! Arsenal 3-1 Chelsea

Quel résultat pour Mikel Arteta!

1609010453

James Robson

Ces 10 dernières minutes ont montré à quel point Chelsea était mauvais pour les 80 précédents>

Arsenal s’accroche enfin face à une pression concertée. Où était-ce pour le reste du match?

1609010406

91 minutes: Arteta ne prend aucun risque – Mustafi est parti pour Lacazette.