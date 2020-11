Les Gunners ont poursuivi leur voyage en Ligue Europa avec une victoire 4-1 contre les champions norvégiens ce soir, l’équipe de Mikel Arteta prenant un réel élan et se tenant au bord des 32 derniers.

Les hôtes ont en fait pris du retard au milieu de la première mi-temps, mais une paire de buts contre son camp de chaque côté de la reprise leur a donné une avance qu’ils ne semblaient jamais susceptibles de céder.

Nicolas Pepe a réussi à sécuriser les points avec une finition cool du centre du remplaçant Bukayo Saka avant que Joe Willock ne poursuive son excellente forme dans la compétition avec un quatrième but à deux minutes du temps.

Informations clés

OBJECTIF! Willock coiffe un excellent affichageBUT! Pepe rentre chez Saka crossGOAL! Le deuxième but contre son camp donne l’avantage aux Gunners! Niveaux de but contre son camp sur le coup de la mi-temps Ellingsen Curler donne une longueur d’avance aux visiteurs

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1604613028

TEMPS PLEIN | Arsenal 4-1 Molde |

1604612798

OBJECTIF! | Arsenal 4-1 Molde | Joe Willock 88 ‘

Joe Willock frappe correctement à la porte avec ses démonstrations en Ligue Europa, n’est-ce pas?

Il est à nouveau sur la feuille de match alors qu’Arsenal la remporte en haut du terrain avec la presse et Pepe nourrit Willock pour tonner à la maison.

1604612381

81 minutes: Objectif refusé!

Celui-ci est correct et Saka en sera très heureux car il vient de dévier le tir de Cédric sur le poteau à quelques mètres avec le but béant.

1604612254

79 minutes: Eddie Nketiah a envie d’un but et n’est pas loin alors qu’il plonge pour diriger les zones de but croisé de Willock, mais il ne peut pas tout à fait le diriger sur la cible.

1604611787

Simon Collings est aux Emirats

C’était un classique de Pepe. Il vous donne envie de vous arracher les cheveux pendant 70 minutes – puis marque un excellent but.

1604611697

OBJECTIF! | Arsenal 3-1 Molde | Nicolas Pepe 70 ‘

Bel objectif. Bukayo Saka fait vraiment bien et revient au bord de la boîte pour Pepe qui balaie à la maison une finition calme.

1604611433

65 minutes: Mikel Arteta s’est tourné vers son banc et a envoyé Cedric Soares et Bukayo Saka pour Ainsley Maitland-Niles et Willian.

1604611379

Simon Collings est aux Emirats

Un autre but contre son camp et Arsenal mène. Willock, qui a créé, a l’air bien et a été une étincelle lumineuse rare. Cela n’a pas été du tout un classique.

1604611319

OBJECTIF! | Arsenal 2-1 Molde | Shérif Sinyan 63 ‘

Un autre but contre son camp! Et encore une fois, c’est le désir de Joe Willock qui le crée, alors qu’il se bat pour obtenir la fin d’un film Xhaka et l’aide à traverser le visage du but. Nketiah attend un tap-in mais Sinyan ne lui laisse aucune chance.

1604610951

57 minutes: Pour à peu près la première fois du match, Arsenal frappe correctement à la porte, la plupart du bon travail se déroulant sur ce flanc gauche, même si Kolasinac a un peu une jument.