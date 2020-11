Ce fut une autre nuit douloureuse pour Mikel Arteta et la défaite signifie maintenant que les Gunners ont leur plus bas total de points après 10 matchs de Premier League. Le pire précédent était de 14, en 1992 et 1995 – mais ce total de 13 éclipse cela.

C’est une statistique accablante qui souligne à quel point le début de saison d’Arsenal a été médiocre. Oui, ils ont fait d’horribles voyages à l’extérieur – y compris Liverpool et Manchester City – mais leur forme à domicile est un réel souci.

Leicester City est venu ici et les a battus, Aston Villa les a déchirés, et maintenant les Wolves ont gagné ici pour la première fois dans la ligue depuis 1979.

Les visiteurs jubilaient naturellement au coup de sifflet à plein temps, se frappant dans les airs et se braquant après avoir revendiqué ce qui était une victoire méritée.

Les loups étaient la meilleure équipe et leur menace offensive ne faisait que souligner le manque de puissance d’Arsenal. Daniel Podence a été une terreur toute la nuit, bourdonnant comme une guêpe lors d’un pique-nique, tandis que Pedro Neto était tout aussi électrique et méritait son premier but alors qu’il se jetait sur la tête de Leander Dendoncker sur le bar.

Les Gunners ont égalisé après cela, Gabriel se dirigeant vers le centre de Willian, mais ils étaient bientôt à nouveau derrière. Cette fois, il y avait un soupçon de fortune sur le but des Wolves lorsque Podence a sauté sur le ballon après que Bernd Leno a renversé le tir de Neto.

Arsenal n’a pas pu revenir dans le match après cela et ils ont rarement troublé Rui Patricio dans le but des Wolves, qui avait une situation beaucoup plus facile maintenant qu’il aurait pu l’imaginer.

Les appels à des substituts aux commotions cérébrales augmenteront après le choc entre Jimenez et Luiz

Compte tenu des révélations que nous avons récemment apprises sur la prévalence de la démence dans le football, les appels à des substituts de commotion cérébrale se multiplient – et ils ne continueront de le faire qu’après ce match.

Après 10 minutes, Jimenez a été emmené sur une civière et il avait aussi besoin d’oxygène. Il a été immédiatement transporté à l’hôpital. Quant à Luiz, le Brésilien s’est levé d’une manière ou d’une autre et a eu un bandage enroulé autour de sa tête alors qu’il revenait.

L’arrière central a continué à jouer pour le reste de la première mi-temps, et Arsenal insiste sur le fait qu’il a suivi tous les protocoles médicaux avec Luiz, mais à l’avenir, il doit sûrement y avoir un substitut de commotion cérébrale pour une telle situation?

L’International Football Association Board, les législateurs du jeu, se sont réunis plusieurs fois cette année pour discuter du concept et cela semble aller. On dit même qu’ils pourraient être testés l’année prochaine lors du troisième tour de la FA Cup. Sur cette preuve, ils ne pouvaient pas venir assez tôt.

Arsenal met fin à la sécheresse mais l’attaque semble toujours émoussée

Au moment où la tête de Gabriel avait touché le fond des filets ici, cela faisait plus de huit heures qu’Arsenal n’avait pas marqué depuis un jeu ouvert en Premier League. Ils ont mis fin à ce record indésirable, mais leurs problèmes d’attaque sont loin d’être résolus.



Encore une fois, les Gunners ne ressemblaient tout simplement pas à une menace pour l’avenir. Ils étaient plats et manquaient de créativité, Pierre-Emerick Aubameyang étant affamé de service et se nourrissant de restes. Il était le talisman la saison dernière, mais maintenant il est un spectateur.

Arteta doit trouver des réponses – et vite aussi. Le prochain sera Tottenham et Jose Mourinho, dimanche.