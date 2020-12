T

heo Walcott a déclaré mercredi qu’il ressentait la peur parmi les joueurs d’Arsenal, mais cette défaite contre Everton a montré à quel point les adversaires des Gunners ne ressentent tout simplement pas cette émotion pour le moment.

Au lieu de cela, les équipes prennent Arsenal avec la certitude qu’elles peuvent revendiquer un cuir chevelu et trois points.

Everton – comme Tottenham et les Wolves avant eux – n’a montré aucune crainte en laissant Arsenal avoir le ballon et cela en soi est révélateur.

Les côtés n’ont tout simplement pas peur de l’attaque d’Arsenal pour le moment. Ils se soutiennent pour pouvoir les tenir à distance et les étouffer.

Arsenal s’est rallié tard dans le temps additionnel, tirant un bon arrêt de Jordan Pickford, mais à part cela, c’était simple pour l’équipe de Carlo Ancelotti.

Ils ont pris l’avantage grâce à un but contre son camp de Rob Holding et ils l’ont repris avant la pause lorsque Yerry Mina a annulé le penalty de Nicolas Pepe.

Après cela, Everton s’est rassis et a absorbé le peu de pression qu’Arsenal leur a fait subir. Ils n’avaient pas vraiment besoin de sortir de la deuxième vitesse – et c’était une équipe sans habitués comme Allan, James Rodriguez, Lucas Digne et Seamus Coleman.

Le jeu d’Arsenal était similaire à ce qu’il a été toute la saison, avec leur produit final manquant. Ils ont terminé le match avec deux tirs cadrés et leur but n’était pas encore une fois de jeu ouvert.

Le souci pour Arteta sera de savoir comment Everton était heureux de laisser Arsenal avoir le ballon. Ils n’avaient pas peur des Gunners; en fait, ils sentaient plutôt le sang.

Ils ont été récompensés pour leurs efforts avec trois points et Arteta fait maintenant face à une semaine massive. Le premier est Manchester City en quarts de finale de la Coupe Carabao mardi, puis Chelsea en Premier League en boxe. Les perspectives d’Arteta d’un joyeux Noël semblent sombres.

Holding a la nuit à oublier après avoir été nommé capitaine

C’est un signe de l’influence croissante de Holding qu’il a reçu le brassard de capitaine contre Everton. Le défenseur avait l’air d’être parti cet été, avec un prêt à Newcastle sur les cartes, mais Arteta a finalement retiré la fiche.

(.)

Holding a depuis combattu dans les plans de l’Espagnol et il a été un pilier de la défense cette saison. L’arrière central a tellement gravi les échelons qu’il était capitaine ce soir, mais ce n’était pas le match dont il aurait rêvé.

Non seulement Arsenal s’est effondré sur une défaite, mais Holding a marqué un but contre son camp. Il n’y avait pas grand-chose qu’il pouvait faire à ce sujet, la tête de Dominic Calvert-Lewin le repoussant, mais cela résumait une soirée misérable pour Arsenal.

La blessure d’Aubameyang résume la chance d’Arsenal en ce moment

Juste au moment où Arteta pensait que sa chance ne pouvait pas être pire, son attaquant vedette se blesse. Ce n’est que mercredi soir qu’Arteta a salué Pierre-Emerick Aubameyang pour avoir mis fin à sa sécheresse, mais samedi, il déplorait son absence.

L’attaquant a raté le voyage de samedi à Goodison Park en raison d’un problème au mollet et sa blessure n’aurait pas pu arriver à un pire moment pour Arsenal. Ils ont désespérément besoin d’une victoire maintenant – et de buts – et après qu’Aubameyang ait marqué contre Southampton en milieu de semaine, vous vous êtes demandé s’il pourrait commencer à trouver ses marques cette saison.

Maintenant, cependant, Arsenal devra faire face sans son capitaine. La chance n’est tout simplement pas du côté d’Arteta pour le moment.

