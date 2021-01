Tierney était absent de l’équipe de la journée jeudi alors qu’Arsenal et Crystal Palace jouaient un terrible nul 0-0 aux Emirats.

L’arrière gauche a été contraint de se retirer du match quelques heures avant le coup d’envoi, ce qui signifie que l’approche tactique d’Arteta a dû être modifiée à bref délai.

Arsenal est dans le noir sur la gravité de la blessure de Tierney mais Arteta a suggéré que la fatigue était un facteur.

Il a déclaré à Sky Sports: “Tierney avait des douleurs musculaires, il n’a pas bien récupéré et n’était pas à l’aise pour commencer le match et dans cette période, nous ne pouvons pas prendre le risque.”

Il a ajouté: «C’est une vraie menace et la façon dont nous attaquons à gauche est vraiment importante, mais il n’était pas là et nous devons trouver d’autres solutions;

«C’est un défi lorsque vous avez créé un plan de match pour la journée et quelques heures avant le match, il doit se retirer.

«La progression de Kieran au cours des derniers mois a été incroyable et il est maintenant temps pour un autre joueur d’intervenir. Il va passer une IRM demain et voir comment il va.

“Nous ne savons pas [how long he will be out for], nous en saurons probablement plus [on Friday] après l’avoir testé et combien de temps il va être absent.

“Ce fut une grande déception de le perdre et j’espère qu’il sera de retour avec nous sous peu.”

