Le rsenal est devenu le premier club de Premier League à adhérer au cadre d’action Sports for Climate des Nations Unies.

L’initiative de l’ONU est en ligne avec les objectifs de l’Accord de Paris, qui a été signé en 2016 et qui bénéficie du soutien de près de 200 pays dans son objectif d’atteindre la neutralité climatique d’ici 2050.

Le cadre d’action Sports pour le climat vise à rassembler la communauté sportive mondiale en s’engageant à s’aligner sur les objectifs de l’Accord de Paris.

(

Arsenal s’engage pour le changement climatique et utilise des gobelets réutilisables à l’Emirates Stadium

/ Arsenal)

Ses signataires incluent déjà la Fida, la FA et le CIO – et maintenant Arsenal est devenu le premier club de Premier League à s’inscrire.

Le directeur des opérations d’Arsenal, Hywel Sloman, a déclaré: «Arsenal s’est engagé à montrer la voie en matière de développement durable parmi les clubs de Premier League et nous sommes fiers d’être le premier club à adhérer au cadre d’action des Nations Unies Sports for Climate.

«Avec nos partenaires, nous avons déjà mis en place un certain nombre de pratiques respectueuses de l’environnement dans tout le club.

«Cela comprend le fait de devenir le premier club de Premier League à passer à l’électricité 100% verte depuis le début de notre partenariat avec Octopus Energy en 2016, et un nouveau partenariat avec la société d’emballage en aluminium Ball Corporation, conçu pour nous aider, ainsi que nos millions de fans. dans le monde, réduire notre impact sur l’environnement.

«Nous continuerons d’utiliser la puissance et la portée d’Arsenal pour inspirer nos communautés mondiales et nous pousser mutuellement vers un avenir plus durable.»

(

Arsenal utilise une énergie de batterie à grande échelle pour alimenter l’Emirates Stadium un jour de match

/ Arsenal)

Arsenal a été l’un des clubs qui déploient le plus d’efforts pour lutter contre le changement climatique et, en 2019, une étude de la BBC et du Sport Positive Summit soutenu par les Nations Unies a déclaré qu’ils étaient en tête du classement en matière de durabilité parmi les équipes de Premier League.

Le terrain d’entraînement des artilleurs est un exemple de leur durabilité. Ils y ont installé un système de recyclage de l’eau pour réutiliser l’eau qui provient du terrain, ce qui signifie que l’année dernière, ils ont recyclé plus de 4,5 millions de litres d’eau. Leur terrain d’entraînement à London Colney est désormais également sans bouteille en plastique à usage unique à 95%.

Lindita Xhaferi-Salihu, responsable des sports pour l’action climatique à l’ONU Changement climatique, a déclaré: «Le football inspire tant d’entre nous dans le monde et il existe un potentiel remarquable pour que le jeu devienne plus vert, plus résilient au climat et prêche par l’exemple pour des millions de fans du monde entier.

«Nous sommes ravis d’accueillir Arsenal en tant que premier club de Premier League au sein de la communauté UN Sports for Climate Action, alors que nous sensibilisons au changement climatique et profitons de cette opportunité pour faire une différence ensemble.