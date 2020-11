Aubameyang était le talisman d’Arsenal l’année dernière, leur vainqueur et leur sauveur à maintes reprises. Il a terminé la saison avec 29 buts à son actif, Alexandre Lacazette étant le deuxième meilleur sur 12. Gabriel Martinelli a été le seul autre joueur à atteindre un double chiffre.

La plus grande force d’Aubameyang, cependant, était sa capacité à livrer quand cela importait le plus. Il a marqué tous les buts des Gunners lors de leur demi-finale et de leur finale de la FA Cup alors qu’ils soulevaient le trophée et pour le moment, ils ont désespérément besoin de lui pour recommencer à tirer.

Après sa belle campagne la saison dernière, vous n’auriez pas prédit que nous serions en décembre et attendons toujours qu’Aubameyang marque un but à l’Emirates Stadium cette saison.

«Je pense que nous sommes tous [worried] parce que le principal buteur du club pour le moment ne marque pas de buts », a déclaré Mikel Arteta.

«Ma plus grande préoccupation est donc de savoir comment l’aider davantage à marquer des buts parce que nous avons besoin de ses buts. L’importance d’Auba pour ce club au cours des deux dernières années et la façon dont la feuille de but a été partagée entre l’équipe vous montre son importance. Il doit marquer des buts si nous voulons réussir.

Il était considéré comme faisant partie intégrante de la reconstruction d’Arteta, quelqu’un autour duquel l’équipe pouvait être construite, et la course de la saison dernière à la finale de la FA Cup l’a démontré.

Cependant, cela a également montré la confiance des Gunners dans leur talisman et il n’est pas surprenant que leur effondrement ait maintenant coïncidé avec les luttes d’Aubameyang.

En ce moment, l’attaquant gabonais semble privé de service. Qu’il joue à gauche ou au milieu, il se nourrit de restes et Arsenal manque par conséquent de menace réelle. Ils n’ont marqué que 10 buts en championnat cette saison et le manque de créativité est une préoccupation majeure.

«Plus que les situations que nous créons ou non, c’est la balle finale que nous livrons lorsque nous sommes dans cette situation, et le nombre de fois où nous atteignons la cible avec les situations que nous créons, ce qui n’est pas suffisant», a déclaré Arteta.

«C’est à moi de trouver cette solution, de mettre les joueurs aux bonnes positions et de mieux faire.»

Comme le dit Arteta, il doit trouver des réponses. Il s’agit de sa première véritable crise depuis sa prise en charge d’Arsenal en décembre dernier et, si sa position de manager ne doit pas encore être remise en cause, il doit arrêter la glissade.

La solution, comme c’était le cas la saison dernière, consistera probablement à tirer le meilleur parti d’Aubameyang. Il est la meilleure arme d’attaque d’Arsenal et, jusqu’à ce que le service lui soit adressé, vous avez l’impression que les luttes de l’équipe continueront.

C’était certainement le cas contre les Wolves dimanche soir alors qu’Arsenal n’a encore une fois pas réussi à cliquer devant le but. Aubameyang avait l’air frustré et désespéré, une ombre du joueur qu’il était la saison dernière, et la façon dont les attaquants des Wolves bourdonnaient ne faisait que souligner cela.

Les goûts de Daniel Podence et Pedro Neto semblaient pleins de créativité et d’imagination alors qu’ils se rejoignaient pour frapper le côté d’Arteta au comptoir. La saison dernière, en particulier lors de la course à la finale de la FA Cup, c’était Arsenal qui faisait ça – mais maintenant ce sont leurs adversaires.

Il est encore tôt pour Arteta dans ce qui ressemble maintenant à un grand et long projet, mais il voudra trouver des réponses rapidement – et tirer le meilleur parti d’Aubameyang aidera certainement à le faire.