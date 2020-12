Les Spurs se sont contentés de laisser Arsenal avoir le ballon et de frapper les Gunners deux fois à la pause pour les buts de Son et Kane, tandis que les Gunners ont terminé le match avec 70% de possession alors qu’ils luttaient pour briser une action tenace d’arrière-garde de Mourinho.

Le résultat a placé les Spurs en tête du classement, tandis qu’Arsenal languit actuellement 15e – et plus proche de la zone de relégation que les quatre premiers en termes de points, avec six défaites en 11 matchs de championnat.

Parlant du match dans l’émission Monday Night Football de Sky Sports, l’ancien défenseur de Liverpool Carragher n’a pas été impressionné par la tactique d’Arteta pour le match, suggérant que c’était comme si les Gunners avaient voyagé dans le derby «depuis la lune» et n’avaient jamais vu un Mourinho côté mis en place pour un gros match.

“Je pensais que tactiquement, Arsenal était une pagaille, si pauvre”, a-t-il déclaré.

“Ce que je ne pouvais pas croire et ce qui était si frustrant de le regarder, c’est que cela s’est produit si souvent dans la carrière de manager de Mourinho. Même si vous n’aviez regardé que Tottenham cette saison, vous sauriez ce qu’ils allaient essayer de faire.

«C’est presque comme si cette équipe d’Arsenal et Mikel Arteta avaient été transportés dans ce match depuis la lune et ils ne savaient pas qui était Mourinho et n’avaient jamais vu Tottenham jouer.

“J’étais sidéré. Ce que j’ai regardé et certaines des choses que j’ai entendues après le match, je pensais qu’ils étaient si pauvres.”

Carragher a également qualifié Arteta de «naïf», étant donné que les Spurs ont absorbé la pression avant de tuer Arsenal sur le contre – tactique que le manager des Gunners a utilisée à la perfection lorsqu’il a vu Manchester City et Chelsea en route vers la gloire de la FA Cup la saison dernière.

“La grande frustration pour moi est que j’ai adoré Arteta quand il est arrivé – et je l’aime toujours – parce qu’il a disputé de gros matchs la saison dernière et quand il a affronté des équipes bien meilleures que lui, il a changé son idée”, Carragher ajoutée.

“Il est de Barcelone, il a travaillé avec [Pep] Guardiola. Nous savons quelle est son idée. Mais il a parfois changé cela la saison dernière.

«Contre Liverpool, ils ont gagné 2-1 la saison dernière. Ils ont réussi trois tirs, ils ont fait face à 24, la possession était de 31 pour cent, mais ils ont gagné le match. Pour moi, tactiquement fantastique.

Jose Mourinho salue Son Heung-min et Harry Kane après que la paire d’étoiles ait vu Arsenal

“Si je demande à quelqu’un dans ce pays qui est le manager de l’équipe qui a obtenu ces résultats [against Liverpool, Manchester City, Chelsea and Manchester United] était, diriez-vous José Mourinho.

“Ce que je ne peux pas croire, c’est pourquoi Arsenal n’a pas fait ça dimanche. Ils affrontent Tottenham qui est en tête de la ligue, quand ils sont 14e, loin de chez eux dans un match de derby.

“Ils sont meilleurs que vous. Allez-y et faites de même. Faites un travail de Mourinho sur lui. Vous pouvez encore perdre le match, cela peut arriver, mais ne soyez pas si naïf pour jouer de cette façon.”