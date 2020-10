UNE

Une autre fête intrigante du football vous attend ce week-end alors qu’une liste de rencontres mouvementée pour 2020/21 se poursuit à travers le pays.

Les anciens rivaux Manchester United et Arsenal s’affrontent lors d’un affrontement à Old Trafford dimanche, tandis que West Ham cherchera à maintenir leur résurgence contre Liverpool et Chelsea et Tottenham affrontera respectivement Burnley et Brighton.

Il y a aussi la question de la finale retardée de la FA Cup féminine 2019/20 entre Manchester City et Everton, tandis que dans le championnat, Millwall tentera de poursuivre sa première offre dans le top six contre Huddersfield à The Den.

Ici, l’équipe de rédacteurs de football de Standard Sport évalue les grands points de discussion avant l’action du week-end …

West Ham peut-il faire face sans Antonio?

Pour West Ham, c’est à la fois un coup dur à court terme pour leurs espoirs de poursuivre une série impressionnante de forme et une préoccupation à long terme étant donné l’histoire de 30 ans de problèmes aux ischio-jambiers.

Les Hammers avaient l’air édentés une fois qu’Antonio s’est retiré lors du match nul du week-end dernier avec Manchester City et leurs espoirs d’exploiter l’absence de Virgil van Dijk et Fabinho sont réduits sans l’attaquant.

Sébastien Haller pourrait suppléer et le Français de 45 millions de livres apportera sa propre menace, y compris une présence aérienne qui pourrait déstabiliser Joe Gomez. Mais Antonio nous manquera. Dan Kilpatrick

La décision d’Arteta sur Aubameyang occupera le devant de la scène

Alors qu’Arsenal cherche plus d’objectifs, les fans ont été assez clairs sur ce qu’ils pensent être la solution.

Ils veulent voir Pierre-Emerick Aubameyang jouer jusqu’au milieu et le voyage de dimanche à Manchester United pourrait être le moment pour Mikel Arteta de le faire.

Ce serait un grand appel pour Arteta de jouer Aubameyang en tant que No9, car il a toujours dit que son capitaine est le plus efficace lorsqu’il intervient par la gauche.

Mais Harry Maguire et Victor Lindelof ne sont pas le couple d’arrière central le plus rapide et le rythme d’Aubameyang derrière pourrait leur causer de vrais problèmes. Simon Collings

La victoire d’Everton peut encore plus espérer briser les trois grands du WSL

Les invaincues des Everton Women menacent de perturber l’hégémonie traditionnelle des “ trois grands ” de la WSL cette saison et elles ont une opportunité précoce de prendre un scalp lors de la finale de la FA Cup 2019-2020 contre Manchester City.

Aucun club en dehors de City, Arsenal et Chelsea n’a remporté la FA Cup féminine depuis Birmingham City en 2012, donc une victoire d’Everton serait un atout majeur pour le football féminin ainsi qu’un coup de pouce psychologique pour les Toffees, qui viseront sûrement un La Ligue des champions place ce trimestre.

Le match sera particulièrement étrange pour Chloe Smith de Manchester City, qui affrontera son ancien club après avoir aidé les deux équipes à atteindre la finale. Dan Kilpatrick

Reposait Silva en ligne pour le retour – mais Rudiger a donné des options à Lampard

L’impressionnant retour d’Antonio Rudiger dans l’équipe de Chelsea contre Krasnodar a laissé Frank Lampard avec une décision à prendre.

Burnley samedi pourrait être l’un de ceux qui le laisseraient en dehors, d’autant plus qu’il est peu probable qu’il se soit heurté à quelque chose comme Burnley de Sean Dyche dans sa carrière.

Rudiger a bien fait en milieu de semaine et a l’expérience de ce à quoi s’attendre de Burnley, donc le jouer pourrait avoir plus de sens. James Robson

Depuis qu’il a battu Nottingham Forest 2-0 le jour de l’ouverture de la saison, QPR a disputé sept matches sans victoire au championnat et sa défaite à domicile contre Cardiff samedi signifiera qu’ils sont sur leur pire parcours depuis que Mark Warburton a pris le relais.

Les Rangers n’ont pas non plus marqué lors de leurs quatre derniers matchs. Avec trois matchs en une semaine contre Cardiff, Derby et Blackburn, ils doivent arrêter la pourriture ou ils risquent de tomber dans des ennuis.

Warburton espère que l’ailier Bright Osayi-Samuel sera disponible pour affronter Derby, ce qui serait un coup de pouce pour les Hoops en difficulté. Malik Ouzia

Crystal Palace peut capitaliser sur une course ouverte à l’Europe

Question rapide: quelle équipe de Premier League a mené le plus de minutes cette saison? Vous pourriez être surpris d’entendre la réponse est Crystal Palace.

C’est une statistique particulière, mais qui met en évidence leur début de campagne décent.

Avec Wilfried Zaha regardant en arrière pour se former contre Fulham le week-end dernier, les Eagles sont huitièmes et une victoire aux Wolves vendredi soir les mettrait à égalité de points avec les leaders Everton et Liverpool.

Une place européenne peut sembler un défi de taille cette saison, mais gagner à Molineux et cela pourrait commencer à paraître réalisable. Simon Collings

La discussion sur le contrat de Guardiola refuse de partir

L’avenir de Pep Guardiola va éclipser la saison de Manchester City jusqu’à ce qu’il fasse une déclaration définitive sur son contrat.

Un mauvais départ en Premier League a été opposé à l’incertitude entourant le Catalan, dont l’accord actuel expire cet été.

Guardiola était naïf de penser que ce ne serait pas un problème – et il y a déjà des suggestions que les questions sur ses plans ont filtré jusqu’aux joueurs.

Mais il est têtu et ne sera pas pressé de prendre une décision. Il dit qu’il doit mériter un nouvel accord et, si la forme de City dans la Ligue continue de chuter, il se demande peut-être s’il le fait. James Robson

Bale espère un tir de Premier League contre Brighton

Gareth Bale a été épargné par l’ignominie d’être accro à la mi-temps de la défaite de jeudi contre le Royal Antwerp, mais il n’a pas été à la hauteur de la prédiction d’avant-match de Jose Mourinho selon laquelle il pourrait «voler».

En fait, Bale était modéré et semblait toujours en deçà de son état de pointe.

Après avoir laissé le Gallois sur le banc à Burnley lundi, la question pour Mourinho est de savoir s’il doit donner au joueur de 31 ans son premier départ en Premier League contre Brighton ce week-end.

Après avoir claqué ses joueurs marginaux et suggéré qu’il ne serait plus enclin à tourner si facilement, l’équipe de Mourinho se choisit plus ou moins elle-même, mais il y a une place dans ses trois premiers à gagner.

Bale, Lucas Moura et Erik Lamela sont tous en lice, et peut-être que Bale garde son meilleur pour le football de la Ligue. Dan Kilpatrick

Le diamant pourrait détenir la clé des chances de Van de Beek

Après avoir eu un départ rare mercredi, Donny van de Beek doit espérer en avoir fait assez lors de la victoire 5-0 contre le RB Leipzig pour garder sa place lorsque Manchester United affrontera Arsenal.

Beaucoup pourrait dépendre de la formation qu’Ole Gunnar Solskjaer déploiera dimanche.

Si United s’en tenait à un diamant au milieu de terrain, Van de Beek pourrait bien rester dans le onze de départ – même si Bruno Fernandes jouerait au point le plus offensif.

Mais si Solskjaer passe à son favori 4-2-3-1, Van de Beek pourrait avoir du mal à se frayer un chemin avec Fred et Scott McTominay actuellement les options préférées dans les rôles de holding. James Robson

Table de championnat d’escalade Solid Millwall

Une statistique remarquable est apparue après la victoire 2-0 de Millwall à Preston mercredi. De tous les clubs des cinq meilleures ligues européennes plus le championnat, aucun n’a gardé plus de feuilles blanches que les 15 Lions en 2020.

C’est cette solidité qui a conduit Millwall dans le top quatre du championnat avant la visite de Huddersfield ce week-end.

Ajoutez une menace d’objectif plus cohérente et Millwall sera vraiment en affaires.

Ce week-end, ils seront de nouveau privés de l’entraîneur Gary Rowett et de son personnel d’encadrement supérieur, qui restent isolés. Le capitaine Alex Pearce et deux entraîneurs devraient donc être de nouveau dans l’abri.

Jusqu’à présent, l’absence de Rowett a fait la promotion de Millwall – s’il n’est pas trop tôt pour le décrire comme tel – pas de mal du tout. Dan Kilpatrick

