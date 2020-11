Arsenal cherche à mettre fin à une série torride de forme en Premier League en accueillant les Wolves aux Emirats ce soir.

Les Gunners n’ont remporté qu’un de leurs cinq derniers matches de championnat et n’ont pas marqué en jeu ouvert pendant cette période, avec le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang lors de la victoire à Manchester United, leur seul but en tête depuis début octobre.

La Ligue Europa a au moins apporté un peu de réconfort et l’équipe de Mikel Arteta a réservé sa place dans le tour à élimination directe en tant que vainqueur de groupe avec une victoire sur Molde jeudi.

La forme de leurs adversaires a également chuté ces dernières semaines, avec une victoire sur le seul triomphe des Crystal Palace Wolves lors de leurs quatre derniers matchs.

Arsenal a prédit XI (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Ceballos, Xhaka; Nelson, Willock, Aubameyang; Lacazette

Avec le coup d’envoi à 19h15 GMT, suivez toute l’action du match sur notre blog LIVE avec Simon Collings à l’Emirates…

Informations clés sur le match

Mises à jour en direct

Afficher les dernières mises à jour 1606670162

Alignement prévu par Arsenal

Voici comment nous pensons que les Gunners vont évoluer aujourd’hui …

(4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Ceballos, Xhaka; Nelson, Willock, Aubameyang; Lacazette

1606670131

Les premières nouvelles de l’équipe d’Arsenal

Mikel Arteta tente toujours de résoudre son plus gros problème à Arsenal. Les Gunners n’ont marqué qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs de championnat – le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang qui leur a donné une victoire 1-0 à Manchester United plus tôt ce mois-ci.

La mauvaise course les a laissés à la 12e place et avec Arteta sous une pression croissante. Une visite pour affronter une défense des Wolves qui n’a concédé que trois buts au cours des six derniers suggère que la vie n’est pas sur le point de devenir plus facile.

Jouer à Aubameyang par le milieu n’a pas semblé aider, malgré de nombreux fans appelant à un tel mouvement toute la saison, alors Alexandre Lacazette devrait revenir. Reiss Nelson continue d’impressionner en Ligue Europa, remplacera donc Nicolas Pepe, suspendu.

Plus en arrière, David Luiz a subi un coup contre Molde afin qu’Arteta puisse revenir à quatre arrière avec Rob Holding et Gabriel son équipe d’arrière central.

Thomas Partey continue de se débattre avec la forme physique, donc Granit Xhaka et Dani Ceballos tiendront probablement le fort au centre.

1606670072

Heure et lieu du coup d’envoi

Arsenal vs Wolves est prévu pour un coup d’envoi à 19h15 GMT à huis clos à l’Emirates Stadium.

1606670044

Histoire et résultats en tête-à-tête (H2H)

Dernière rencontre: Wolves 0-2 Arsenal (4 juillet 2020)

1606669969

Comment regarder Arsenal vs Wolves

Chaîne TV: Le match de dimanche sera télévisé sur Sky Sports Main Event et Premier League.

Direct: Les abonnés de Sky Sports pourront regarder le match en ligne via SkyGo et l’application Sky Sports.

1606669578

Jour de match

Bonjour et bienvenue dans notre couverture du match en direct d’Arsenal vs Wolves ce soir!