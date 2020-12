L’Allemand a actuellement un peu plus de six mois pour exécuter son contrat de 350000 £ par semaine, mais il n’a pas joué pour les Gunners depuis mars.

Et l’ancien gardien de but Seaman, qui a passé plus d’une décennie à Arsenal et a remporté deux titres de Premier League et quatre FA Cup sous Arsène Wenger, pense que le talent d’Ozil est gaspillé.

en relation

«Je suis surpris qu’Arteta choisisse de laisser de côté Mezut Ozil parce qu’il est un joueur de qualité», a déclaré Seaman à The Target Men Podcast.

«Je sens que quelque chose s’est passé personnellement entre eux deux, parce que le laisser de côté, et sur l’argent qu’il a dépensé, est une grande déclaration et pour moi c’est un peu un gaspillage, car il est toujours un joueur de qualité.

«Quand vous regardez l’équipe d’Arsenal, nous réclamons un joueur comme celui-là, alors pourquoi ne pas construire votre équipe autour d’Ozil plutôt que de simplement le laisser sur le terrain et de le laisser partir.

Arsenal a eu du mal pour la forme cette saison et occupe actuellement le 14e rang de la Premier League avec seulement 13 points à son actif. C’est leur pire bilan après les 10 premiers matchs de toute campagne de championnat depuis la saison 1981-1982.

en relation

Et Seaman a déclaré: «La façon dont Arsenal est maintenant, le top quatre sera presque comme gagner la Premier League.

«L’équipe doit reprendre sa course et reprendre confiance, mais je pense que le top quatre serait une excellente saison pour Arsenal.

Les Gunners se sont battus pour des buts cette saison et n’ont marqué que 10 jusqu’à présent en Premier League.

(

Wilfried Zaha était une cible pour Arsenal quand Unai Emery était l’entraîneur-chef

/ . / .)

“Je pense que Zaha serait un bon ajout à Arsenal parce qu’il est un buteur qui a fait ses preuves”, a-t-il déclaré.

«Je ne sais pas pourquoi cela ne s’est pas produit car il veut manifestement venir. Que ce soit les agents et les clubs qui ne sont pas d’accord sur certaines choses, cela doit être la raison, mais il a clairement indiqué qu’il voulait venir car il est un fan d’Arsenal.

“Il serait un bon ajout à l’équipe, sans aucun doute.”

Ce week-end, obtenez un pari gratuit de 10 £ avec Betfair, lorsque vous pariez 10 £ sur un même jeu multi sur la Premier League.

Conditions: Min £ 10 Same Game Multi pari sur n’importe quel match EPL ce vendredi-dimanche. Pari gratuit valable 72 heures, attribué au règlement du pari. Exclut les paris encaissés. Les conditions générales s’appliquent.