T

il y a peut-être des points d’interrogation sur l’attaque d’Arsenal, mais en ce qui concerne leur défense, les statistiques ne mentent pas.

Suite à cette victoire 1-0 sur Manchester United, Arsenal a désormais disputé sept matchs en Premier League cette saison et personne n’a un meilleur bilan défensif qu’eux.

C’est une réalisation remarquable quand on considère que l’équipe de Mikel Arteta a déjà voyagé à Anfield, l’Etihad et maintenant Old Trafford. Lors de ces matchs la saison dernière, Arsenal a concédé sept buts, mais cette année, ils n’en ont divulgué que quatre.

C’est un signe de l’amélioration défensive sous Arteta et dimanche caractérise la nouvelle solidité de cette équipe sous l’Espagnol.

Dans le passé, vous aviez toujours l’impression qu’Arsenal était susceptible de craquer sous la pression – en particulier loin de chez eux contre l’un des grands côtés – mais maintenant, ils semblent simplement s’imprégner. De plus, il y a un calme dans leur jeu et une conviction chez les joueurs que, s’ils s’en tiennent à leur structure, le résultat viendra.

(Arsenal FC via .)

«Je ne voulais pas qu’ils doutent un peu de ce que nous essayons de faire et je leur ai simplement demandé aujourd’hui, allez là-bas, soyez qui nous sommes et que nous sommes venus ici pour gagner», a déclaré Arteta.

«On pouvait le voir dès la première minute avec notre façon de jouer et notre agressivité montrée. Nous voulions venir ici et être qui nous sommes et être cela dès la première minute.

Et qui est cet Arsenal est méconnaissable du côté d’Arteta hérité en décembre de l’année dernière. À l’époque, les Gunners étaient défensivement faibles et manquaient de la structure et de la solidité qu’ils ont maintenant.

Les derniers jours du règne d’Unai Emery ont vu Southampton et les Wolves venir à l’Emirates Stadium et avoir 45 tirs au but entre eux lors de leurs deux matchs. En revanche, lors de leurs trois derniers matches contre Manchester City, Leicester City et Manchester United, Arsenal n’en a affronté que 27.

en relation

Arteta doit se targuer d’avoir transformé cette équipe d’Arsenal défensivement, qui a battu Manchester United grâce au pénalty froidement frappé de Pierre-Emerick Aubameyang à la 69e minute.

Les nouvelles recrues des Gunners, cependant, ont également eu un grand impact et dimanche a souligné à quel point Gabriel Magalhaes et Thomas Partey seront importants cette saison.

“Je pense qu’ils jouent avec beaucoup de maturité et ils semblent être ici depuis plus longtemps que ça”, a déclaré Arteta.

«Je sais toujours qu’il y a encore des connexions et des unités où ils n’ont pas ce flux, car ils n’ont pas beaucoup joué ensemble. Je peux voir ça. Mais aussi, je vois l’esprit que nous créons et la personnalité dont ils font preuve sur le terrain.

Gabriel et Partey se sont montrés à la hauteur dimanche, ce dernier étant comparé à Patrick Vieira par nul autre que Roy Keane.

Ole Gunnar Solskjaer dit qu’aucune des deux équipes ne méritait de gagner après une défaite 1-0 contre Arsenal

C’est à peu près aussi élogieux que le Ghanéen peut s’attendre et, bien qu’il ait un long chemin à parcourir, il ressemble certainement au milieu de terrain Arsenal depuis une décennie.

Partey était impérieux au milieu de terrain, tandis que Mohamed Elneny à ses côtés était tout aussi impressionnant, mais derrière lui, Gabriel a également montré son talent.

Il est incroyable de penser que le Brésilien n’a que 22 ans et qu’il apprend encore l’anglais parce qu’il est entré et s’est instantanément établi comme le leader de la défense d’Arsenal.

Gabriel est un géant, grand et puissant, mais sa capacité à jouer de l’arrière et apparemment imperturbable – même à Old Trafford – est la raison pour laquelle il prospérera sous Arteta.

C’était, cependant, une démonstration défensive complète d’Arsenal et ce n’était pas plus résumé que par Alexandre Lacazette.

Le Français n’a peut-être pas atteint son but, mais son travail sans ballon a été crucial. Seuls Gabriel et Partey ont fait plus de plaqués pour Arsenal que Lacazette. L’attaquant était également deuxième derrière Partey en possession de la possession gagnée, tandis que lui et le Ghanéen étaient ensemble dans des duels totaux.

Et si quelque chose résume le nouvel esprit combatif d’Arsenal, c’est le cas. Les statistiques ne mentent pas.