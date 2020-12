J

amie Redknapp pense que les problèmes d’Arsenal sont bien plus profonds que ceux de Mikel Arteta et affirme qu’un nouveau manager ne peut faire confiance qu’à «trois ou quatre joueurs» dans l’équipe actuelle.

Arteta a succédé à Unai Emery en tant qu’entraîneur d’Arsenal en décembre dernier et a conduit les Gunners à la gloire de la FA Cup pour susciter l’espoir d’une révolution au club.

Mais Arsenal a fait un début torride pour la saison 2020/21, perdant huit de ses 14 premiers matchs de Premier League pour occuper la 15e place du classement.

Alors que Redknapp estime qu’Arteta a eu tort d ‘”insulter l’intelligence des fans de football” avec ses récentes affirmations sur la probabilité statistique de gagner des matchs qu’Arsenal a perdus, Redknapp dit qu’il faudra du temps pour constituer une équipe que même un entraîneur de remplacement est capable du coaching au succès.

S’exprimant après le match sur Sky Sports, Redknapp a déclaré: “Les gens diront:” Perdra-t-il son emploi? ” Perdre 4-1 à domicile n’est pas idéal, leur dernière victoire est survenue contre Man United le 1er novembre et j’ai pensé après ce match qu’ils pourraient être sur quelque chose d’assez spécial, mais tout d’un coup, les choses ont mal tourné et ils sont tous vides. de confiance.

en relation

“Bien sûr, vous pouvez aller renvoyer le manager, mais le fait est qu’il n’y a qu’un groupe de trois ou quatre joueurs en qui le manager pourrait avoir confiance.

“Celui qui vient ensuite, David Luiz ne jouera probablement pas bien pendant 10 ou 11 matchs mais il pensera:” Cor, c’est un bon joueur “et il commencera à faire des erreurs parce qu’il s’ennuiera.

“Il va demander à Granit Xhaka de penser:” Wow, c’est un bon joueur “et ensuite il sera expulsé.

(.)

“Le manager apportera probablement [Mesut] Ozil et pense qu’il n’aurait pas dû être laissé de côté en premier lieu.

“Il jouera bien quelques matchs et ne suivra pas et ne s’ennuiera pas et ce seront les problèmes de cette équipe.

“Il y en a trop, qui, quoi que vous fassiez, vous laissera tomber. C’est une équipe pleine de gamins en ce moment et je me sens pour les jeunes joueurs.

en relation

«Je n’arrête pas d’entendre parler de troubles dans le vestiaire, quelqu’un dans le vestiaire qui ne cesse de donner des informations.

“Si vous avez ça, vous avez des problèmes majeurs, vous n’avez aucune chance et vous devez vous débarrasser de ces joueurs le plus rapidement possible. Ce n’est pas facile à faire.”