La deuxième corde de rsenal a connu une autre victoire confortable en Ligue Europa en battant Molde 4-1 aux Emirats jeudi soir.

Mikel Arteta a changé ses dix joueurs de champ de l’équipe qui avait commencé la victoire à Old Trafford dimanche et, malgré son retard au milieu de la première mi-temps, son équipe a remporté trois victoires contre trois dans la compétition pour se rapprocher d’une place en le dernier-32.

Contre Dundalk il y a une semaine, Joe Willock a brillé, trouvant le filet et ayant une main clé dans deux autres buts.

Pepe est de nouveau frustré malgré la victoire

Si jamais il y avait une performance pour résumer le temps de Nicolas Pepe à Arsenal, alors c’était assez proche.

Pendant 69 minutes, l’Ivoirien est resté assez anonyme et son match manquait de véritable produit final face à une équipe de Molde qui laissait à Arsenal beaucoup de possession.

Pepe en a été le principal bénéficiaire et à maintes reprises en première mi-temps, il a eu la chance de battre son arrière en tête-à-tête avec lui. Le joueur de 25 ans, cependant, a gâché ces opportunités et vous pouviez entendre les couteaux aiguisés et les gens pointer du doigt son prix de 72 millions de livres sterling.

Puis, sorti de nulle part, Pepe a éclaté dans la vie alors qu’il rentrait chez lui un effort du bord de la boîte. Avant cela, comme Arsenal, il avait très peu montré et ce n’est que grâce à deux contre-buts qu’ils avaient annulé le premier match de Molde contre Martin Ellingsen.

Pepe, cependant, a résumé comment Arsenal est soudainement devenu vivant et c’est ainsi que la vie s’est déroulée jusqu’à présent pour les Ivoiriens dans le nord de Londres. Comme Arteta l’a souligné à plusieurs reprises, il n’est tout simplement pas assez cohérent et c’était le cas jeudi soir.

Il y a certainement un joueur dans Pepe, quelqu’un qui a la capacité et le talent de réussir en Angleterre, mais pour le moment, nous n’en voyons que des éclairs – et en grande partie contre une moindre opposition en Ligue Europa.

Willock profite au maximum des chances de la Ligue Europa

Joe Willock a déclaré lors de la préparation de ce match qu’il laisserait son football parler. Le joueur de 21 ans souhaite obtenir plus de minutes sous Arteta, mais plutôt que d’expliquer que lors d’une conférence de presse, il souhaite le faire sur le terrain.

Et Willock fait certainement exactement cela alors qu’il a suivi sa performance de l’homme du match contre Dundalk avec une autre bonne performance ici. Lors d’une nuit facile pour Arsenal, le milieu de terrain a été une rare étincelle brillante – terminant le match avec un but et une aide. Il était plein d’énergie et de dynamisme, ce qui fait parfois défaut aux Gunners.

Les phases de groupes de la Ligue Europa ont souvent été l’occasion pour les jeunes joueurs de briller – il suffit de regarder Bukayo Saka la saison dernière – et Willock saisit cette opportunité. Il n’a pas encore joué en Premier League ce trimestre, mais le milieu de terrain frappe bel et bien à la porte pour le moment.

Arsenal puni pour ne pas avoir joué à l’arrière

Il a souvent été le cas sous Arteta qu’Arsenal a été critiqué pour avoir trop joué en défense. Les experts et les supporters ont accusé l’équipe d’essayer de trop jouer de l’arrière dans les endroits les plus serrés, ce qui les a parfois mis en difficulté.

Contre Molde, cependant, Arsenal a été défait en allant longtemps. Bernd Leno a choisi de pomper le ballon vers Eddie Nkeitah au lieu de jouer de l’arrière – et il est revenu pour mordre les Gunners.

Nketiah a perdu la tête et Molde a pu bondir alors qu’Ellingsen rattrapait un Leno désemparé à 25 mètres, les quatre arrière étant toujours hors de position.

Arteta a toujours préconisé de jouer à l’arrière – et le défenseur Rob Holding a révélé qu’il se plaignait même lorsque l’équipe ne le faisait pas. Ce but contre Molde a montré pourquoi l’Espagnol veut qu’Arsenal joue comme il le fait.

