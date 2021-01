T

Mikel Arteta avait beaucoup de points positifs à tirer de la victoire d’Arsenal contre Newcastle, mais il est peu probable que quelque chose ait été plus agréable que la vue de Pierre-Emerick Aubameyang se mettre sur la feuille de match.

Au cours de la première mi-temps, cela ne semblait pas se produire car l’attaquant a raté une chance glorieuse lorsqu’il a frappé le poteau avec le but écarté devant lui.

Aubameyang s’est rapproché à d’autres occasions aussi, et on pouvait sentir sa soif de marquer et la frustration grandissante.

Tout cela a été éradiqué à la 50e minute lorsque, soumis à Thomas Partey, il a laissé son arrière pour mort et a claqué le ballon à la maison.

C’était une finition glorieuse, digne d’un joueur de la qualité d’Aubameyang, mais c’était aussi un spectacle que nous n’avons pas vu beaucoup de cette saison.

En effet, ce soir n’était que la deuxième fois cette saison que le joueur de 31 ans marquait lors d’un match à domicile de Premier League.

Il a, en grande partie, regardé l’ombre du joueur qui a renvoyé Arsenal à la gloire de la FA Cup la saison dernière, mais Arteta espère ce soir qu’il a tourné un coin.

Le premier but d’Aubameyang était une finition brillante, mais son deuxième aurait été tout aussi satisfaisant. C’était un cas au bon endroit, au bon moment alors qu’il a balayé le cut-back de Cedric Soares et pour un attaquant, ces objectifs sont tout aussi importants.

La vue du but d’Aubameyang sera un délice pour Arteta, qui a dû stabiliser la saison d’Arsenal sans que son attaquant vedette soit en forme.

Maintenant, cependant, il y a des signes que l’international gabonais pourrait commencer à retrouver ses marques. Il a marqué quatre buts lors de ses six derniers matchs et Arteta espère que le meilleur reste à venir.

Partey et Smith Rowe brillent au milieu de terrain

Ne vous y trompez pas, cette équipe de Newcastle n’était pas la plus difficile à affronter à Arsenal – mais ils ont fait un travail léger une fois qu’ils ont commencé. Les Gunners ont dominé le jeu et, quand ils sont passés à la vitesse supérieure en seconde période, ils se sont enfuis avec.

Au cœur de cela se trouvait Partey, qui a dirigé le milieu de terrain d’une manière qui excitera les fans d’Arsenal. L’équipe réclame depuis des années un joueur avec ce niveau de dynamisme et de capacité sur le ballon. Maintenant qu’Arsenal l’a, vous vous demandez comment ils ont pu s’en passer.

Devant lui, Emile Smith Rowe a également attiré l’attention. C’est lui qui a établi le deuxième but, coupant le ballon pour que Bukayo Saka frappe à la maison. Comme Partey, il offre à Arsenal quelque chose qu’ils n’ont pas eu récemment. C’est un No10 dynamique, quelqu’un qui travaille dur avec et sans le ballon. Arsenal a désespérément besoin de créativité toute la saison et Smith Rowe a montré qu’il méritait cette chance de prouver qu’il pouvait l’offrir.

Cédric montre qu’il veut prendre la place de Bellerin

Pour conclure une nuit de points positifs, Cedric Soares a démontré à quel point il méritait plus de chances à l’avenir. L’arrière droit a été largement négligé depuis qu’il a rejoint Southampton, mais sur cette preuve, il mérite une série de matchs.

L’arrière droit avançait chaque fois qu’il le pouvait, s’associant bien à Saka. Son aide pour le troisième d’Aubameyang a également été bien travaillée et Hector Bellerin devrait regarder par-dessus son épaule. L’Espagnol a eu la place d’arrière droit verrouillée toute la saison, mais il a maintenant l’impression d’avoir une véritable compétition. Un autre point positif lors d’une nuit où tout s’est bien passé pour Arteta.