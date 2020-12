Les Gunners ont déjà assuré leur place dans la phase à élimination directe de la Ligue Europa et un autre point ce soir confirmera leur position de meilleurs chiens du groupe B et un tirage plus favorable.

David Luiz sera absent du match à la suite de son affrontement avec Raul Jimenez avec Mikel Arteta qui devrait apporter des changements importants en pensant au derby du nord de Londres de dimanche à Tottenham.

Les fans seront autorisés à entrer dans le stade pour la première fois en neuf mois, car 2000 parieurs ont été autorisés à franchir les portes après la fin du verrouillage de l’Angleterre.

Informations clés

Coup d’envoi: 20h, Emirates StadiumTV / stream: BT SportTeam news: David Luiz out Prédiction: Arsenal 1-0 Vienne

Mises à jour en direct

Plan de salle

Après neuf mois, certains de ces sièges sont en cours de pourvoi.

Pablo Mari commence

Arsenal XI: Runarsson, Cédric, Mustafi, Mari, Kolasinac, Maitland-Niles, Nelson, Elneny, Pepe, Nketiah, Lacazette

Sous-marins: Leno, Macey, Tierney, Saka, Ceballos, Willian, Holding, Chambres, Willock, Smith Rowe, Balogun, Azeez

Et en attaque?

Un certain nombre de jeunes poussent à jouer, comme Emile Smith Rowe, Folarin Balogun et Miguel Azeez, mais Arsenal doit également donner des minutes à des joueurs plus seniors.

En conséquence, Nicolas Pepe, qui a encore deux matches à jouer de sa suspension en Premier League, devrait commencer à droite et Reiss Nelson est susceptible d’être sur l’autre flanc.

Alexandre Lacazette pourrait à nouveau diriger l’équipe à partir d’un nouveau poste de n ° 10 et Eddie Nketiah devrait jouer comme attaquant principal.

Tous les changements?

Mikel Arteta devrait reposer plusieurs joueurs d’Arsenal ce soir.

Les Gunners se sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale de la Ligue Europa et pourraient encore dominer le groupe B même s’ils perdent leurs deux derniers matchs.

Ils sont les suivants en action contre le Rapid Vienna ce soir à l’Emirates Stadium, avec 2000 supporters présents pour la première fois cette saison.

Plusieurs joueurs seront reposés avant le voyage de dimanche à Tottenham. Alex Runarsson remplacera Bernd Leno dans le but, tandis que la défense aura également des changements.

Gabriel Magalhaes et Kieran Tierney devraient tous deux avoir une nuit de congé, tandis qu’Hector Bellerin devrait se reposer.

Au milieu de terrain, Mohamed Elneny pourrait commencer et quelques minutes après son retour à la suite d’un test positif pour Covid-19 alors qu’il était en service international avec l’Égypte le mois dernier.

salut!

Bonsoir et bienvenue à la couverture en direct du Evening Standard de l’affrontement de la Ligue Europa entre Arsenal et Rapid Vienna.

Restez avec nous pour toute l’accumulation, l’action et la réaction.