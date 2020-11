Les Gunners n’ont marqué qu’une seule fois lors de leurs cinq derniers matchs de championnat – le penalty de Pierre-Emerick Aubameyang qui leur a donné une victoire 1-0 à Manchester United plus tôt ce mois-ci.

La mauvaise course les a laissés à la 12e place et avec Arteta sous une pression croissante. Une visite pour affronter une défense des Wolves qui n’a concédé que trois buts au cours des six derniers suggère que la vie n’est pas sur le point de devenir plus facile.

Jouer à Aubameyang par le milieu n’a pas semblé aider, malgré de nombreux fans appelant à un tel mouvement toute la saison, alors Alexandre Lacazette devrait revenir. Reiss Nelson continue d’impressionner en Ligue Europa, remplacera donc Nicolas Pepe, suspendu.

Plus en arrière, David Luiz a subi un coup contre Molde afin qu’Arteta puisse revenir à quatre arrière avec Rob Holding et Gabriel son équipe d’arrière central.

Thomas Partey continue de se débattre avec la forme physique, donc Granit Xhaka et Dani Ceballos tiendront probablement le fort au centre.

Arsenal a prédit XI (4-2-3-1): Leno; Bellerin, Holding, Gabriel, Tierney; Ceballos, Xhaka; Nelson, Willock, Aubameyang; Lacazette

en relation

Blessé: Gabriel Martinelli (genou), Pablo Mari (cheville)

Dimanche 19h15, Sky Sports

Dernière rencontre: Loups 0-2 Arsenal

Escouade Arsenal: Leno, Runarsson, Bellerin, Maitland-Niles, Chambres, Gabriel, Luiz, Mari, Mustafi, Saliba, Kolasinac, Tierney, Saka, Ceballos, Willock, Elneny, Partey, Xhaka, Nelson, Smith Rowe, Willian, Aubameyang, Lacazette, Nketiah .

