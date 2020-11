L’ancienne Bachelorette Kaitlyn Bristowe et son partenaire Artem Chigvintsev ont cloué lundi leur première routine lors de la Dancing With the Stars ‘Icons Night. Après avoir dansé un tango sans faille sur “Toxic” de Britney Spears, l’icône de la musique de Bristowe, le duo a reçu sa première partition parfaite de la saison. De plus, ils ont mérité beaucoup d’éloges de la part de la juge Carrie Ann Inaba, qui a critiqué sérieusement le couple dans le passé. En fait, Bristowe et Chigvintsev étaient tellement excités par le fait qu’Inaba a loué leur routine qu’ils l’ont même embrassée et contourné les règles de distanciation sociale que la série a incorporées dans le processus.

Étant donné que la saison actuelle de DWTS se déroule au milieu de la pandémie COVID-19 en cours, l’émission a incorporé des directives supplémentaires afin de protéger les acteurs et l’équipe. Non seulement les juges – Inaba, Derek Hough et Bruno Tonioli – sont assis loin les uns des autres afin de maintenir une distance sociale, mais les candidats sont également tenus à distance de sécurité des juges et de l’hôte, Tyra Banks. Donc, cela a été un choc pour beaucoup que Bristowe et Chigvintsev aient donné un câlin à Inaba lors de l’épisode de lundi soir. Mais, étant donné que le duo a parcouru un chemin si loin dans cette compétition et qu’ils ont eu une relation particulièrement intéressante avec Inaba, ils ne pouvaient s’empêcher de célébrer ce moment passionnant avec un câlin.

Les producteurs sont sur le point de rompre cette étreinte entre Kaitlyn, Artem et Carrie Ann. COVID. COVID. COVID. #DWTS pic.twitter.com/3dREUwar3s – Arpita Venkatesh 🏳️‍🌈✊🏾 (@ orcalover93) 10 novembre 2020

Le moment spécial entre Bristowe, Chigvintsev et Inaba survient une semaine après que le trio se soit disputé sur leur routine de jive. À l’époque, le juge a déclaré que la routine de la star de télé-réalité présentait une bonne quantité de «grâce», mais qu’elle devrait les amarrer d’un point à cause de ce qu’elle supposait être un ascenseur. Cependant, Chigvintsev et Bristowe ont tous deux repoussé et ont déclaré que le mouvement n’était pas un ascenseur. En fin de compte, le juge leur a accordé un point et ils ont reçu un score global de 25 sur 30. Auparavant, Chigvintsev a expliqué comment les juges avaient marqué cette saison. Il a déclaré à Entertainment Tonight qu’il souhaitait que tous les juges soient sur la même longueur d’onde lorsqu’il s’agit de marquer les différentes routines.

“Ma pensée, la n ° 1 est, est-ce que le contenu de la danse ne compte plus? Parce que c’est bizarre pour moi quand on est censé poursuivre un certain type de danse. Je ne vais pas parler de couples en particulier, mais je pense comme, y a-t-il une sorte de norme maintenant à quoi la danse devrait ressembler ou à quoi elle ne devrait pas? ” Dit Chigvintsev. «J’ai l’impression que ça va un peu à gauche et à droite. Il y a définitivement une incohérence.