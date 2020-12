Juste avant d’être annoncé le gagnant de Dancing with the Stars de la saison 19, Artem Chigvintsev a donné un grand cri à sa fiancée Nikki Bella pour son anniversaire. Tout en célébrant ses 37 ans de vie, le danseur professionnel a mis en lumière l’ancien lutteur professionnel avec un message réfléchi via Instagram. Sur la photo sincère, il a partagé un doux selfie des deux alors qu’il ne pouvait pas être là pour célébrer avec elle en raison du tournage.

“Je veux souhaiter le plus joyeux anniversaire à ma belle et certainement meilleure autre moitié, tu es mon rocher, tu as été absolument incroyable en tant que maman à Matteo et j’ai tellement de chance de t’avoir”, a-t-il écrit. “Je veux te souhaiter beaucoup de succès, d’amour et de bonheur et tout ce que tu souhaites pour toi-même. Je t’aime et tu me manques et j’ai hâte de te voir pour célébrer.”

Les deux ont passé des mois à part pendant que Chigvintsev filmait Dancing with the Stars. Cependant, Bella peut trouver que cela en valait la peine qu’ils aient été séparés si longtemps parce qu’il a remporté un trophée Mirror Ball après que lui et l’ancienne star de Bachelorette Kaitlyn Bristowe aient remporté la compétition. Cela fait deux gagnants consécutifs de Bachelorette après qu’Hannah Brown a également remporté un trophée Mirror Ball la saison dernière. Juste avant le départ de Chigvintsev, Bella a révélé qu’elle voulait en fait qu’il soit associé à Bristowe parce qu’elle estimait que la personnalité de Bristowe était similaire à celle de Bella et que cela aiderait son fiancé.

«Ce serait cool si lui et Kaitlyn dansaient ensemble? elle a dit Us Weekly. “Pourquoi je pense qu’ils feraient un si bon duo, c’est parce qu’elle a une personnalité similaire à moi. Artem saurait comment la gérer mais elle apporterait une vie incroyable à Artem et je pense qu’ils pourraient créer de la magie sur la piste de danse. . ” C’est exactement ce qu’ils ont fait. En fait, au début de la compétition, Bristowe s’est blessée à la cheville et ne savait pas si elle serait en mesure de se produire pendant la compétition de cette semaine. Cependant, elle a réussi à passer et à obtenir des scores élevés malgré la douleur.

Les quatre derniers sont tombés à Nelly, Justina Machado, Nev Schulman et Bristowe. Avec Machado en quatrième place, Nelly en troisième et Schulman en deuxième, Bristowe est arrivé premier. Alors que certains fans étaient ravis, d’autres ont été choqués que Machado ou Schulman ne l’aient pas fait jusqu’au bout.