À plus d’une occasion, la musique a inspiré et motivé des millions de personnes avec des messages d’optimisme, voici quelques exemples.

En plus de “Fix you”, Coldplay a des chansons comme “Viva la vida2 et” Adventure of a life “qui nous font immédiatement du bien; mais ce thème mélancolique nous injecte l’optimisme même aux moments où nous sommes les plus vulnérables.

Avec «Colour Esperanza», Diego Torres a apporté un message d’harmonie qui a été à nouveau enregistré récemment en soutien à l’Organisation panaméricaine de la santé, dont les fonds ont été collectés pour les victimes du coronavirus.

Même avec le rythme simple de «Optimista», Caloncho transmet le sentiment d’avoir tout ce qu’il faut avec nous pour profiter de la vie avec nos proches.

“Ne m’arrêtez pas maintenant” est presque un hymne à ne pas abandonner; quand les choses ne se passent pas comme nous le souhaiterions, cela nous donne l’impulsion de continuer, tout comme les membres de Queen l’ont toujours fait.

Bien que nous l’ayons écouté jusqu’à ce que nous soyons fatigués, «I gotta feel» des Black Eyed Peas nous transporte à un moment où nous avons bien plus à célébrer que de se lamenter et qu’après le chemin parcouru, tout va bien.

Bien que de nombreuses chansons des Beatles puissent figurer sur cette liste, l’une des chansons solos les plus récentes de Paul McCartney nous rend toujours heureux. C’est “New”, qui est également apparu dans le film “Rain of hamburgers 2”

Gloria Estefan a suffisamment de rythme pour nous faire oublier toute tristesse, mais l’une de ses chansons les plus optimistes est “Beyond”, qui nous invite également à réfléchir.

Si “Don’t Worry About a Thing” a aidé Will Smith à combattre les zombies dans “I’m Legend”, nous pouvons nous aussi adopter ce thème de Bob Marley comme une bannière d’optimisme.

Bien que Michael Jackson ait des chansons comme «Ne t’arrête pas jusqu’à ce que tu en as assez», avec «Heal the world», il s’est mis à la place des autres pour construire un monde meilleur.

Et quand l’optimisme et le bonheur sont si accablants que nous voulons juste applaudir et danser, il y a “Happy” de Pharrell Williams.

Quelles autres chansons vous viennent à l’esprit? Dites-le nous sur Facebook et Instagram.