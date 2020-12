UNE

sda est devenu le dernier grand détaillant à s’engager à remettre au gouvernement des centaines de millions de livres d’allégement des tarifs commerciaux.

Le supermarché a déclaré qu’il rapporterait plus de 340 millions de livres sterling économisés sur les taux de vacances plus tôt cette année, à la suite de mesures similaires de Tesco, Sainsbury’s, Morrisons et Aldi.

Le détaillant discount B&M a également déclaré aux investisseurs jeudi après-midi qu’il rembourserait ses économies «d’environ 80 millions de livres sterling».

Cela signifie que les détaillants se sont désormais engagés à rembourser près de 2 milliards de livres sterling au gouvernement, exerçant une pression sur leurs concurrents – notamment Marks & Spencer, Waitrose, la Co-Op et Lidl – pour qu’ils emboîtent le pas.

Le président-directeur général de l’Asda, Roger Burnley, a déclaré: «Tout au long de la pandémie, nous avons toujours cherché à faire ce qu’il fallait – remplir notre rôle en nourrissant la nation, en protégeant nos collègues et en soutenant nos communautés.

«Mais, alors que l’espoir d’un vaccin et d’une vie plus« normale »de retour en 2021 grandit, nous sommes convaincus que nous sommes en position de force pour faire à nouveau ce qu’il faut pour les communautés que nous servons.

«Près de la moitié de nos clients nous disent qu’ils s’attendent à ce que leur situation financière se détériore au cours des 12 prochains mois et nous reconnaissons qu’il existe d’autres secteurs et entreprises pour lesquels les effets de Covid-19 seront beaucoup plus durables et dont la survie est essentielle pour des milliers d’emplois. »

Sainsbury’s a déclaré qu’il remettrait plus de 440 millions de livres sterling économisés sur les vacances des taux d’affaires du gouvernement.

Le détaillant discount Aldi a annoncé son intention de rendre son allégement fiscal de plus de 100 millions de livres sterling.

Tesco a annoncé qu’il restituerait 585 millions de livres sterling et Morrisons 274 millions de livres sterling.

Downing Street a salué la décision des détaillants de restituer l’argent.

Le congé des taux d’affaires a été annoncé en mars par le chancelier Rishi Sunak, dans le but d’aider les détaillants et les entreprises d’accueil contraints de fermer en raison de la pandémie.

Interrogée mercredi si cela correspondrait à l’engagement de Tesco, la coopérative a déclaré que le montant dépensé pour protéger le personnel et les clients dépassait les économies.

Il a ajouté: «Compte tenu de l’énorme incertitude à laquelle nous sommes confrontés … et des coûts permanents que nous encourons, nous examinerons notre approche en termes de soutien gouvernemental que nous avons reçu à la fin de l’année.

Un porte-parole du propriétaire de Waitrose, le John Lewis Partnership, a déclaré: «Nous sommes extrêmement reconnaissants pour ce soutien vital car nous avons perdu des ventes importantes alors que nos magasins John Lewis ont été fermés et avons investi massivement pour assurer la sécurité de nos partenaires et clients.

«Les perspectives restent incroyablement incertaines et le soutien du gouvernement reste essentiel pour nous aider à surmonter la crise.»

Marks & Spencer a déclaré qu’elle n’avait pas l’intention de rembourser ses 83 millions de livres sterling d’allégement des tarifs commerciaux.

«Nous sommes très reconnaissants du soutien si nécessaire que le gouvernement a fourni aux entreprises touchées par la pandémie, y compris la nôtre», a déclaré une porte-parole.

«Cela nous a permis de soutenir nos collègues et nos fournisseurs, tout en continuant à servir nos clients dans des circonstances extrêmement difficiles.

Les données compilées le mois dernier pour l’agence de presse PA par le conseiller immobilier Altus Group prévoyaient que les quatre plus grands épiciers du Royaume-Uni – Tesco, Sainsbury’s, Asda et Morrisons, ainsi que les rivaux allemands Aldi et Lidl – économiseraient environ 1,87 milliard de livres sterling grâce à la baisse des tarifs. .

L’économie totale pour tous les détaillants «essentiels», qui ont été autorisés à rester ouverts, est d’environ 3,03 milliards de livres sterling, a ajouté Altus, sur une facture totale de 10,1 milliards de livres sterling.