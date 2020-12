La chanteuse Ashanti a déclaré qu’elle avait été testée positive pour le coronavirus, obligeant les organisateurs de la bataille très attendue de Verzuz avec Keyshia Cole à reporter. L’événement Apple Music était censé avoir lieu samedi soir, mais il a depuis été reporté au 9 janvier 2021. La chanteuse “Foolish” a déclaré aux fans qu’elle “ne souffrait pas” et espérait voir si elle pourrait participer à la Événement Verzuz de chez vous.

“Hé vous tous, je n’arrive pas à croire que je dis cela mais j’ai été testé positif au COVID-19”, a écrit Ashanti dans une note qu’elle a partagée samedi. “Je vais bien et je n’ai aucune douleur. Je suis en fait pour faire le Verzuz de chez moi … nous essayons de comprendre.” Cependant, Verzuz et Apple ont annoncé que l’événement serait reporté au mois prochain. “La première fois que cela nous a frappé si près de l’heure du spectacle. Nous nous excusons auprès de notre incroyable public”, lit-on dans l’article de Verzuz. “Guérissez vite, Ashanti … Portez un masque, restez à l’intérieur et prenez le COVID-19 au sérieux.”

Après le report de l’émission, Ashanti a partagé un message vidéo avec les fans. “Jamais en un million d’années je n’ai pensé que j’aurais un COVID”, a déclaré la chanteuse en toussant. “Je suis super déçu.” Elle était “super prête” à faire l’événement Verzuz de chez elle, mais Apple Music a déclaré qu’ils ne pensaient pas qu’il y avait assez de temps pour mettre en place la technologie. Dans la légende, elle a remercié les fans pour leur soutien, ajoutant: “Nous traversons tous des leçons de la vie … et j’espère que cela servira de leçon que cette pandémie est bien réelle.”

Verzuz est une websérie créée par les producteurs Timbaland et Swizz Beatz et a commencé comme une bataille de DJ pendant la pandémie. Les événements précédents ont inclus Brandy et Monica, Ludacris et Nelly, Teddy Riley et Babyface, et Erykah Badu et Jill Scott, note USA Today. La nouvelle saison de l’émission a commencé le mois dernier avec une bataille entre Gucci Mane et Jeezy.

Ashanti a reçu des critiques sur les réseaux sociaux après avoir révélé ses résultats de test positifs car elle venait de rentrer de vacances en novembre. Elle a partagé plusieurs photos avec des amis au complexe Hodges Bay Antigua en octobre et novembre. Elle a partagé des photos d’elle-même et d’amis retournant à l’aéroport de Teterboro dans le New Jersey le 8 novembre. Sur la photo, un seul de ses amis portait un masque. “Vous voyagiez sans porter de masque”, a écrit une personne sur sa page Instagram. «Comment avez-vous pensé que vous n’obtiendrez pas Covid?