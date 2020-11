Ashlee Simpson accouche pour la troisième fois, avec son mari Evan Ross | Instagram

L’actrice Ashlee Simpson Elle est très heureuse avec son mari Evan Ross, car ils sont récemment devenus parents pour la deuxième fois, alors que c’est déjà le troisième enfant du chanteur et créateur de mode.

Ashlee Simpson a accueilli son troisième enfant le jeudi 29 octobre, le deuxième avec son mari Evan Ross.

C’est en avril dernier que l’interprète de «Pieces of Me» a annoncé qu’elle attendait son troisième bébé.

Nous sommes enceintes et nous sommes très heureux de le partager avec tout le monde », a écrit Ashlee dans un post sur son compte Instagram officiel.

Alors que son mari Evan Alum, 31 ans, a ajouté avec sa propre publication: «La famille s’agrandit. Ash et moi sommes impatients d’accueillir le dernier ajout. “

Un mois plus tard, le beau couple a révélé le s3xo de leur futur bébé à l’aide d’un gâteau bleu, tandis que leur fille de 4 ans Jagger et le fils de Simpson avec l’ex-mari de 11 ans Pete Wentz, Bronx Ils regardèrent leur mère couper le dessert et applaudir.

Il est à noter que l’actrice est mariée à Ross depuis août 2014 et ils ont accueilli leur bébé l’année suivante.

Et c’est en août de l’année dernière que la star de Hunger Games lui a dit en exclusivité qu’il adorerait agrandir sa famille et celle de Simpson.

C’est le plan, mais tu sais, il faut voir », expliquait l’acteur à l’époque. “Je veux un troupeau, mais ça dépend d’elle!”

La naissance de son troisième enfant s’est faite grâce à un post sur ses réseaux sociaux où Ashlee a partagé une belle photo où vous pouvez voir le joli bébé pendant qu’il dormait.

29/10/2020 . ! ‘ ! », A-t-il écrit dans le post.

La photo a été partagée il y a deux heures et est rapidement devenue virale sur les réseaux sociaux où elle compte jusqu’à présent plus de 50000 likes et des centaines de commentaires de ses followers qui leur ont souhaité les meilleurs voeux.

Félicitations les gars !! Beau bébé! “,” Il est magnifique “,” J’ai hâte de rencontrer Ziggy !!!! “,” Félicitations maman et papa! Il est juste la perfection », étaient certains des commentaires qu’ils ont reçus dans la publication.

Ashlee Nicole Næss Dès son plus jeune âge, elle a commencé à s’intéresser à la musique et à la danse, on raconte même qu’elle chantait avec sa sœur Jessica lors de réunions de famille.

À 3 ans, Ashlee a décidé de se pencher vers la danse, ses parents l’ont donc inscrite dans une école de ballet classique et plus tard, à l’âge de onze ans, elle est entrée à l’Academy of American Ballet, devenant la plus jeune de entrez dans cette prestigieuse académie.

Pendant son séjour là-bas, il a souffert d’anorexie mentale pendant six mois, et a perdu jusqu’à 31 kilos et demi et des années plus tard, il a déménagé avec sa famille à Los Angeles à l’occasion de la carrière grandissante de sa sœur et c’est là qu’il a décidé de se lancer. Catégorie d’acteur en apparaissant dans diverses publicités et séries célèbres telles que “Malcom in the middle” et “7th Heaven” dans lesquelles elle a joué Cecilia Smith.

Sa carrière musicale a commencé quand il a enregistré le thème principal du film “Freaky Friday”, intitulé “Just let me cry” et a commencé sa vie artistique en participant à des publicités et avec de petits rôles dans des séries télévisées, et a fait son dernier bond Sa propre émission de télé-réalité diffusée par MTV intitulée “The Ashlee Simpson Show”, où elle est vue enregistrer son premier album Autobiography.

