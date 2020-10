Ashlee Simpson Ross est absolument radieuse alors qu’elle montre sa bosse de bébé pour une superbe séance photo avec son mari Evan Ross alors qu’ils attendent avec impatience la naissance de leur deuxième enfant et de leur premier fils ensemble. Simpson Ross, 36 ans, est la perfection pure car elle présente sa bosse de bébé à travers le devant ouvert d’une robe noire sur les photos partagées sur Instagram jeudi.

Sur la deuxième photo du message qu’elle a choisi de laisser sans légende, Ross, 32 ans, l’embrasse par derrière alors qu’il berce la bosse de sa femme d’une main. Avec des amis comme Nicole Scherzinger qualifiant la séance photo de «stupéfiante», et la star de L’Incroyable famille Kardashian Khadijah Haqq commentant: «C’est magnifique», il était clair que les images capturaient parfaitement la troisième grossesse de Simpson Ross.

La chanteuse de “Pieces of Me” a annoncé qu’elle et son mari attendaient leur deuxième enfant ensemble en avril, ajoutant à Bronx Mowgli, fille de 5 ans, Jagger Snow, et Bronx Mowgli, fils de 11 ans de Simpson Ross, qu’elle partage avec son ex -époux Pete Wentz. “Nous sommes enceintes et nous sommes ravis de le partager avec tout le monde. Bébé n ° 3”, a écrit Simpson Ross sur Instagram à l’époque alors que le couple présentait un test de grossesse positif pour la photo.

En mai, Jagger et Bronx ont aidé à annoncer le sexe de leur petit frère, découpant un gâteau rempli de paillettes bleues sur les réseaux sociaux pour partager la grande nouvelle. En août, Ross a déclaré à PEOPLE qu’il était “tellement excité pour ce petit en chemin”. Simpson Ross a sonné: “Ce sera vraiment agréable de revenir à la phase du nouveau-né. Les nouveau-nés sentent si bon. Il n’y a rien de tel. Et nous ne pouvons pas attendre les câlins!”

Wentz est ravi de faire partie de la famille recomposée, a déclaré un initié proche de la star de Fall Out Boy à InTouch Weekly en mai, révélant que le rockeur, 40 ans, avait appelé son ex “pour féliciter” le nouveau bébé. Le musicien a déclaré à InTouch en octobre 2019 que sa relation de coparentalité avec son ex était «la partie la plus facile de ma vie», jaillissant de Simpson Ross: «C’est une maman formidable».

Simpson Ross avait le même sentiment envers son ex dans une interview de septembre 2018 avec Us Weekly. “Cela pourrait aller de différentes manières. Je pense que le fait qu’il y ait beaucoup de respect parmi nous tous. Cela facilite les choses. Et nous sommes tous des amis très proches. C’est facile, nous avons vraiment eu de la chance avec ça,” elle m’a dit.