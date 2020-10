Ashlee Simpson Ross et son mari, Evan Ross, ont accueilli leur deuxième enfant ensemble jeudi, a partagé la chanteuse sur Instagram. Le couple a nommé leur nouveau fils Ziggy Blu Ross. Simpson, 36 ans, et Ross, 32 ans, sont également parents de leur fille Jagger Snow, 5 ans. Simpson et son ex-mari Pete Wentz sont les parents du Bronx Mowgli, qui fête son 12e anniversaire le 20 novembre.

Simpson a partagé une photo de Ziggy enveloppée dans une couverture avec elle et les mains de Ross le gardant au chaud. “Ziggy Blu Ross. Notre gentil garçon est arrivé! Je suis au-delà de la LUNE, nous sommes tellement bénis”, a écrit Simpson dans la légende, y compris la date de naissance de Ziggy. Ross a publié la même photo, avec une légende très similaire. «Je suis au paradis», a-t-il écrit, ajoutant trois émojis de cœur.

Simpson et Ross, le fils de la légendaire chanteuse Diana Ross, ont annoncé qu’ils attendaient à nouveau en avril lorsque Simpson a partagé une photo avec le test de grossesse positif. Ils ont révélé le sexe de leur nouveau bébé un mois plus tard. Depuis lors, Simpson informe régulièrement ses fans de sa grossesse, publiant plusieurs photos élégantes montrant son ventre en pleine croissance. Le 29 septembre, elle a posé pour des photos avec sa célèbre sœur aînée, Jessica Simpson, et leurs enfants. “Je suis tellement reconnaissant d’être avec ma famille alors que nous nous préparons pour mon petit garçon! Pas longtemps maintenant”, écrivait Simpson à l’époque.

En août, Simpson a dit à PEOPLE qu’elle était “tellement excitée pour ce petit” avant la naissance de Ziggy. “Ce sera vraiment agréable de revenir à la phase nouveau-né”, a-t-elle ajouté. “Les nouveau-nés sentent si bon. Il n’y a rien de tel. Et nous ne pouvons pas attendre les câlins!” Malheureusement, Jagger était “tellement bouleversée” après avoir appris que Ziggy était un garçon parce qu’elle voulait vraiment une sœur. Jagger s’en est vite remis, car Simpson a noté que sa fille «va être la reine pour toujours».

Lorsque Simpson et Ross ont parlé à Entertainment Tonight en 2018, ils ont tous deux dit qu’ils voulaient plus d’enfants. «J’en veux cinq de plus, dit-elle encore un», a déclaré Ross. “Je suis comme, prends-le un à la fois”, a ajouté Simpson en riant. Les deux ont également noté à quel point la mère de Ross, qu’ils ont surnommée «Mama D», a été favorable. “Elle a en fait créé une mélodie sur laquelle nous avons fini par écrire une chanson”, a déclaré Ross, avec Simpson notant plus tard qu’elle sent que Diana Ross est “dans notre équipe … c’est sûr, alors c’est bien.”

Simpson a été mariée à Wentz de Fall Out Boy de 2008 à 2011. Elle a épousé Ross en 2014 et ils ont sorti un EP, Ashlee + Evan, en 2018. Le couple est également apparu dans une émission de télé-réalité sur leur relation en 2018. L’année dernière, elle a participé à un épisode de Drop the Mic de TNT.