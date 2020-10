Ashley Graham a récemment révélé qu’elle avait essayé son propre lait maternel, et a déclaré que “il a bon goût”. Le top model a partagé la révélation lors d’un épisode The Ellen DeGeneres Show, tout en jouant à un jeu de Never Have I Ever avec Allison Holker et DJ Stephen “tWitch” Boss. Le trio avait des pagaies qu’ils devaient soulever pour indiquer s’ils ont fait ou non ce qui est mentionné.

Boss a déclaré: “Je n’ai jamais essayé le lait maternel plus d’une fois.” Grahem a alors levé sa palette qui indiquait “Mama Has”. Holker a alors demandé: “Quoi? Vous avez essayé le lait maternel? … Je n’ai jamais fait ça.” Graham a répondu: “Oui, j’en ai mis un peu. Vous savez, juste pour essayer un peu. Ça a bon goût.” Elle a également plaisanté en disant qu’elle «l’avait giclée à travers la pièce» et a avoué s’être endormie alors qu’elle allaitait son fils «un million de fois».

Graham et son mari Justin Ervin ont accueilli leur fils, Isaac Menelik Giovanni Ervin. dans le monde le 18 janvier. Au fil des mois, elle a été très ouverte sur son expérience de l’allaitement. Au début, elle a eu une période «vraiment difficile» d’allaiter le bébé Isaac, alors elle a fait appel à des experts.

«J’ai fait venir une experte en lactation et m’aider parce que les premiers jours, mes tétons étaient super ensanglantés et ça faisait mal», se délectait-elle dans une précédente histoire Instagram. “Une partie de la raison était parce que je coinçais juste mes seins dans la bouche d’Isaac et apparemment, il y a une technique que mon infirmière en lactation m’a apprise. Le mamelon va au nez et ensuite vous devez le retourner complètement dans la bouche et le tout l’aréole entre dans la bouche. “

Graham a également appelé les maman-shamers – qu’elle qualifiait de «filles méchantes qui ont grandi pour devenir mères» – pour leur critique de ses décisions d’allaiter. “[My] toute la carrière est basée sur le fait d’être sexy [and my] les seins ont été à l’avant-garde de nombreuses couvertures de magazines », a déclaré Graham lors d’une conversation avec les mamans célèbres Jessica Alba et Jada Pinkett Smith, comme partagé par Us Weekly.« Je pense que les gens ont juste dû changer d’avis [to realize my breasts] sont polyvalents. “