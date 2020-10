Ashley Graham chérit des moments spéciaux avec son fils de 9 mois, Isaac, alors qu’il franchit une nouvelle étape de développement! Le mannequin a partagé une jolie photo en train d’allaiter son premier-né sur Instagram mardi, révélant qu’il insiste maintenant sur des «tétées debout» tout en devenant plus mobile au cours de sa première année. “Les tétées debout sont une chose maintenant! Mon grand garçon!” elle a légendé la photo. “Il ne marche pas, mais rampe et se relève partout!”

La normalisation continue de l’allaitement maternel par Graham a été appréciée par ses adeptes, dont beaucoup ont eux-mêmes des enfants. “Je n’ai jamais su que nourrir debout était une chose avant d’avoir ma fille et d’autres amies maman!” une personne a commenté. “Je suis tellement content que vous ayez posté ça!” Un autre a écrit à propos de leurs propres jours de bébé: “Vos photos me font tellement manquer l’allaitement. Merci de l’avoir normalisé. Si ces photos avaient été diffusées lorsque mon fils allaitait, j’aurais un état d’esprit complètement différent.” D’autres l’ont encouragée à continuer à parler d’allaitement: “Yasss !! Normalisons les femmes en étant capables d’allaiter librement et sans jugement”, a ajouté une adepte.

La star de America’s Next Top Model a accueilli son fils Isaac Menelik Giovanni Ervin le 18 janvier avec son mari Justin Ervin, révélant quelques semaines plus tard dans son podcast Pretty Big Deal qu’elle avait accouché sans analgésique à la maison avec l’aide d’une équipe de doula. «Maintenant, je dois dire maintenant que j’ai accouché et je l’ai fait naturellement et j’ai tout ressenti, j’ai l’impression qu’il n’y a rien que je ne puisse pas faire. Comme, il n’y a rien qui pourrait venir là où je dis: ‘Oh, c’est trop dur je ne peux pas gérer ça. J’ai travaillé pendant six heures, naturellement », se souvient-elle sur son podcast.

Graham a depuis été ouvert sur les aspects les moins glamour de la maternité, révélant dans un épisode récent de Red Table Talk qu’elle faisait des cauchemars ces derniers temps dans lesquels elle cherchait son fils. «Maintenant que j’ai entraîné Isaac au sommeil, je le couche à 8 heures et je m’endors, mais généralement entre 12h30 et 4 heures du matin environ, j’ai ce que mon mari appelle ces terreurs nocturnes », A déclaré Graham. «Dans mon sommeil, je chasse mon enfant. Je me dis: ‘Où est Isaac? Où est-il?’ Je regarde sous le lit, je retourne mon mari, j’allume les lumières. Ça se passe presque tous les soirs. “