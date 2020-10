La mannequin Ashley Graham dévoile tout avec son dernier selfie. Dimanche, Graham a posté une photo qu’elle a prise dans sa salle de bain, un cliché qui a mis son corps en plein écran. Graham, qui a donné naissance à son premier enfant avec son mari Justin Ervin, un petit garçon nommé Isaac, en janvier, a été particulièrement ouverte sur le sujet de la positivité corporelle.

Dans le claquement, Graham peut être vu croiser ses bras sur sa poitrine afin de se couvrir un peu. En plus de couvrir sa poitrine, le mode est devenu nu alors qu’elle montrait son corps. Elle a sous-titré la photo avec «nakie big girl» avec un emoji agitant. De nombreux fans de Graham ont répondu au message avec une tonne d’amour et de positivité. Un utilisateur a même envoyé au mannequin une réponse incroyablement douce, en écrivant: “Vous êtes tellement inspirant, je ne peux même pas commencer à l’expliquer. En tant que fille qui a du mal à embrasser son corps, voir des femmes comme vous se lever et s’embrasser ta propre beauté me fait me sentir un peu mieux dans ma peau et dans mon propre corps. Merci. “

Comme mentionné précédemment, Graham a particulièrement parlé de la positivité corporelle et de s’assurer que chacun se sente à l’aise dans sa propre peau. En juillet, lors d’une interview avec PEOPLE pour promouvoir sa collaboration avec Swimsuits For All, Graham a expliqué pourquoi elle ne retoucherait plus de photos d’elle-même, car elle ne se concentrerait que sur son moi naturel. “Il y a toujours une question de savoir ce que vous voulez que nous retouchions, et que voulez-vous que nous retirions? Et j’ai dit: ‘Rien’,” sauf à partir d’une pince retenant la toile de fond de bricolage “, a-t-elle dit.” Je veux. que tout le monde sache vraiment … Je veux que les gens voient qui je suis parce que tout le monde a une histoire. “

Graham a continué à expliquer que de nombreuses personnes sont confrontées à des problèmes liés à leur corps. Mais elle veut que les gens comprennent qu’ils sont parfaits exactement comme ils sont. Elle a ajouté: «Beaucoup de femmes à qui je parle ont des problèmes d’image, des problèmes de corps liés à la confiance. Je veux qu’elles comprennent que nous avons toutes des choses que la société nous a dites de dissimuler et pourquoi devons-nous le faire? Je suis avec le mien et je suis fier. “