Ashley McBryde a été annoncée comme troisième et dernier hôte des CMT Music Awards 2020, rejoignant les hôtes précédemment annoncés Kane Brown et Sarah Hyland. McBryde, Brown et Hyland animeront tous l’émission pour la première fois lorsqu’elle sera diffusée le 21 octobre.

“Je suis plus que ravi, et peut-être un peu nerveux, d’accueillir une remise de prix pour la toute première fois”, a déclaré McBryde dans un communiqué. “Heureusement, ce n’est pas tout à propos de moi – il s’agit de célébrer les clips vidéo de bad ass et les hommes et femmes brillants qui nous aident à les créer. J’ai adoré regarder et faire partie de cet événement dans le passé et je pense que les fans y vont vraiment. pour profiter de ce que nous avons prévu pour eux. Ça va être génial! “

“Nous sommes ravis d’accueillir Ashley en tant que troisième et dernier hôte des CMT Music Awards 2020!” a déclaré Leslie Fram, vice-présidente principale, Musique et stratégie, CMT. “Elle complète parfaitement notre trio d’animateurs et représente le meilleur et le plus brillant d’une nouvelle génération de talents country. Entre nos hôtes et notre gamme de présentateurs toutes étoiles, le spectacle de cette année promet de proposer des performances et des apparitions uniques en leur genre. des plus grandes stars de l’année à une époque où nous pouvions tous profiter d’une soirée extraordinaire de musique fantastique. “

McBryde avait déjà été annoncé comme interprète pendant le spectacle avec Brown, Dan + Shay, Little Big Town, Luke Bryan, Maren Morris, Gabby Barrett, Jimmie Allen et Noah Cyrus, Kelsea Ballerini et Halsey, Luke Combs et Brooks & Dunn, Morgan Wallen, Sam Hunt et Shania Twain. Caylee Hammack, Hardy, Ingrid Andress, Mickey Guyton, Riley Green et Travis Denning se produiront sur la scène Ram Trucks Side à différents moments du spectacle.

Les présentateurs incluent Brandi Carlile, Demi Lovato, Diplo, Idina Menzel, Jessica Chastain, Katy Perry, Kelly Clarkson, Rob Thomas, Tanya Tucker et Taylor Swift.

Les CMT Music Awards 2020 seront diffusés le mercredi 21 octobre à 20 h HE sur CMT. Le spectacle aura lieu dans un nouveau format et comportera des performances en plein air «dans et autour» de Nashville. Il sera diffusé sur CMT avec une diffusion simultanée sur six réseaux sur MTV, MTV2, Logo, Paramount Network, Pop et TV Land.