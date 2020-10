L’ancienne star de Disney Channel Ashley Tisdale a partagé de bonnes nouvelles avec ses fans sur Instagram vendredi. La star de High School Musical et son mari, Christopher French, attendent une petite fille! Tisdale, 35 ans, a partagé une séquence de photos montrant les deux coupés en un gâteau blanc, révélant l’intérieur rose. Le couple a annoncé la grossesse de Tisdale en septembre.

“Cette année a évidemment été difficile. Pour beaucoup. Des hauts et des bas, et des montagnes russes émotionnelles. Je pense que cette journée a été de loin ma journée préférée de JAMAIS! J’ai pleuré j’étais si heureuse”, a écrit Tisdale. “Ps pour tous ceux qui vont au-delà des attentes pour les fêtes de révélation de genre. Un gâteau avec la couleur à l’intérieur est JUSTE aussi gratifiant qu’un feu d’artifice mais PLUS SÛR!” Elle a ajouté le hashtag «Elle est tellement française», faisant référence à sa petite fille. Le commentaire de Tisdale selon lequel une révélation de gâteau est plus sûre qu’un feu d’artifice était une référence claire au dangereux incendie en Californie qui a été déclenché par un dispositif pyrotechnique déclenché lors d’une fête de révélation du sexe.

La nouvelle a été accueillie avec la célébration des fans de Tisdale et des adeptes célèbres. «Bonne petite fille», a écrit Sarah Michelle Gellar. “C’est le plus doux”, a ajouté Lea Michele. “Yay !! Tellement gentil! Tellement heureux pour vous deux”, a écrit la star de Speechless Cedric Yarbrough.

Tisdale et French se sont mariés en 2014 et ont annoncé sa grossesse le 17 septembre. Tisdale a simplement partagé deux photos du couple dans leur jardin, avec Tisdale berçant son ventre rond. Le 12 octobre, Tisdale a partagé une mise à jour de quatre mois avec les fans. L’année dernière, Tisdale a déclaré à PEOPLE qu’elle essayait de se débarrasser de la pression extérieure pour avoir un enfant au début de son mariage avec le français.

«Que vous voyagiez ou que vous ayez un travail ou des études ou que vous soyez marié et pas encore prêt à avoir un enfant, il existe des options», a déclaré Tisdale à PEOPLE en juillet 2019. «Pour moi, c’est comme si Je ne veux pas fonder une famille tout de suite. Les gens me posent toujours des questions à ce sujet, mais ce n’est tout simplement pas le bon moment. Et j’ai des options là-bas. “

Tisdale et French, un musicien, ont passé plus de temps à la maison que jamais pendant la pandémie de coronavirus, comme tant d’Américains. En mars, Tisdale a été félicitée sur les réseaux sociaux après avoir partagé une vidéo d’elle-même en train de danser sur “Nous sommes tous ensemble” de High School Musical. “Si vous avez besoin de vous entraîner pendant [self-quarantine] essaye ça [laughing emoji] j’espère que cela égayera un peu votre journée », écrivait Tisdale à l’époque.

Tisdale est surtout connue pour sa performance en tant que Sharpay Evans dans les films High School Musical. Elle a également joué le rôle de Maddie Fitzpatrick dans The Suite Life of Zack & Cody. Tisdale a également enregistré trois albums solo, sortant son dernier, Symptoms, en 2019.