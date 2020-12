Ashton Kutcher et Mila Kunis prévoient de passer du temps avec la famille. Le couple a peaufiné les détails de leur fourgonnette pour un voyage de camping en toute sécurité.

Ashton Kutcher et Mila Kunis avaient été très occupés à choisir un nouveau moyen de transport pour leur famille, jusqu’à ce qu’ils décident finalement d’acheter une fourgonnette de luxe Mercedes Benz équipée de tout le confort.

Le couple hollywoodien, qui s’est également aventuré dans l’industrie du vin, a acheté ce véhicule pour 140 000 $, ce qui équivaut à 2 millions sept cent quatre-vingt-dix pesos mexicains.

Dans un confort total, tous deux ont revu en détail le fonctionnement de chaque section du fourgon et ont gardé leurs masques pour se protéger à tout moment pendant qu’ils recevaient l’explication des programmes et du système du fourgon.

Pour libérer la camionnette, ils prévoient de faire un camp familial au contact de la nature avec leurs enfants Wyatt et Dimitri, respectivement âgés de six et quatre ans; cependant, ils n’ont pas divulgué leurs plans pour la fin de l’année et les célébrations de la saison.

En plus d’inclure une grande cuisine, la camionnette dispose de son propre escalier pour atteindre les zones difficiles d’accès, ce qui leur donne un bonus supplémentaire lors de la recherche d’aventures. Pendant qu’ils faisaient leur vérification, Ashton a aidé Mila à sortir attentivement de la camionnette.

Ashton et Mila ont décidé de faire cet achat comme d’autres personnes, qui par peur de voyager en avion, se sont équipées pour faire de longs voyages en voiture de la manière la plus confortable possible.